Uno Entre Ríos cumplió 21 años: “Estamos evolucionando permanentemente”

El Diario Uno Entre Ríos cumplió 21 años desde su creación. El medio que comenzó con el formato papel con el correr de los años se fue adaptando a las demandas actuales e incorporó nuevos canales de comunicación, como la radio, plataformas digitales y audiovisuales.“Es una celebración muy importante, nos estamos tomando un tiempo para festejar después de un año muy difícil pero seguimos trabajando a la vez porque las noticias no esperan”, explicó el gerente del medio, Alejandro Catarso a Elonce TV.Además, señaló que, a lo largo de estos 21 años, el medio fue adaptándose a las demandas del momento: “Ya no somos Diario Uno, sino que somos Uno, una fábrica de noticias y contenidos que vamos realizando para las diversas plataformas”.Por otro lado, el jefe de redacción de Uno Entre Ríos, Miguel Zuttión, destacó que “este año logramos unificar la redacción de la parte digitar y la de papel; además generamos una sinergia con la radio para tener una plataforma actualizada permanentemente”.Explicó que “el medio es líder desde hace muchos años en la parte gráfica y en la digital está yendo en un camino similar; además ahora estamos experimentando en el tema audiovisual”.“Estamos permanentemente evolucionando en los contenidos porque es la única forma de estar cerca de la comunidad; la comunicación cambió a lo largo de estos años y lo importante es seguir en ese camino”, explicó Zuttión al reflexionar que “los diarios dejaron de reflejar específicamente lo que ocurrió en el día anterior, ahora buscamos tener contenido de otro tipo, no tanto noticias, que es lo que aparece en la web”.En tanto, la periodista Vanesa Erbes, con diez años de antigüedad en el medio, destacó que su sueño siempre fue trabajar en un diario y “se hizo realidad en Uno”.El multimedio este incursionando en el formato audiovisual, y realiza un resumen de los cinco títulos más relevantes de la jornada en un video. “Es un desafío muy importante”, valoró, la periodista Valeria Girard con más de 18 años de trayectoria.Explicó que durante estos 21 años el diario fue creciendo y transformándose, pero siempre teniendo en cuenta “la esencia entrerriana”.Por su parte, Justina Britos periodista de Elonce TV y Uno Entre Ríos, destacó que “es un trabajo y desafío constante realizar contenidos para diferentes plataformas”.