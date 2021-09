CKEA ofrece tratamientos estéticos no invasivos: beneficios de su combinación

En CKEA tienen como objetivo lograr, de manera natural y no invasiva, un equilibrio entre la belleza y la salud. Por esta razón la primera consulta es sin cargo para diseñar el plan adecuado a cada necesidad.En esta oportunidad, la responsable de CKEA, María José Armándola, explicó que “tanto en Paraná como en Santa Fe, que abrimos hace una semana, estamos realizando diferentes tratamientos no invasivos; uno de ellos, y que está en promoción, es el Dermogel corporal y el Himfu”.Según explicó, “estos dos tratamientos combinados van a trabajar mejorando el aspecto de la celulitis y van a modelar el cuerpo y drenar el mismo tiempo”.Armándola destacó que todo el personal de CKEA, “somos profesionales matriculadas, nos capacitamos permanentemente, trabajamos en conjunto con médicas de Buenos Aires de la empresa de los equipos. Tenemos equipos propios, lo cual es importante no solamente para garantizar un correcto funcionamiento y una manera correcta de aplicar los equipos, sino que también la disponibilidad horaria, todos los días y la asepsia que es tan importante”.Para dar el primer paso, “se puede pedir un turno de consulta sin cargo donde se hace una evaluación y se determina qué tratamiento es el indicado para cada paciente”. CKEA tiene su sede en calle Vélez Sarsfield 721 y una sucursal en Mitre 171, de Paraná, el WhatsApp es 343 4462213; mientras que en Santa Fe, la sucursal está en calle 9 de julio 2559 (estacionamiento gratuito) y el número de WhatsApp es 3425 247717.“Tienen que animarse, después las profesionales hacen una evaluación dependiendo, el estilo de vida que tienen, la zona que se quiere tratar, si quiere reducir, tensar, tratar celulitis, y en base a eso se arma un pack o una sesión acorde a lo que el paciente necesite. Posteriormente se inician las sesiones que, normalmente son de una hora o una hora y media y la frecuencia también se pacta con el profesional; puede ser una vez por mes o por semana”, explicó Armándola.Finalmente, señaló que “la idea es que gente empiece a cuidarse, si no lo ha hecho, y que se anime, porque hoy en día si nos queremos ver bien tenemos que sentirnos bien y es importante acompañar, no solamente la actividad física sino también este tipo de tratamientos que nos van a ayudar a sentirnos muy bien”.