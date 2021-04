El Banco Entre Ríos brindó recomendaciones para prevenir estafas virtuales

Recomendaciones a tener en cuenta

¿Cómo protegerse ante posibles fraudes?

¿Cómo operar de forma segura en redes sociales?

El Banco Entre Ríos brindó recomendaciones de seguridad para que sus clientes puedan operar de forma segura en los canales digitales y sepan identificar y prevenir las modalidades delictivas y protegerse ante posibles estafas virtuales.La entidad remarcó que nunca un empleado de un banco va a solicitar nombre de usuario, contraseña de Home Banking o cajero automático, clave bancaria, número completo de tarjetas de crédito, coordenadas o transferencias de efectivo, dado que no se requieren esos datos para resolver las consultas.Advirtió además que los ciber-delincuentes utilizan falsos perfiles en redes sociales o falsos correos electrónicos para obtener información personal. En ese sentido el Banco solicitó a los clientes verificar siempre estar hablando con las cuentas oficiales de la entidad; @bancoentrerios (Instagram), /BancoEntreRios (Facebook) y el Whatsapp +5493434574796.Envío de mails con enlaces maliciososFalsos llamados telefónicos (nos dicen que somos ganadores de algún premio, por ejemplo)Envío de mensajes de texto (SMS) o WhatsApp que redireccionan a páginas falsasFalsos perfiles en redes socialesPáginas web no oficialesLo principal es que nunca, bajo ningún concepto, se brinde información personal confidencial (usuarios, contraseñas, datos de cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito, débito o coordenadas, etc.) vía mensaje de texto, e-mail, redes sociales, WhatsApp o llamadas telefónicas.Nunca se debe acudir a un cajero automático, abrir la app o acceder al Home Banking cuando se recibe una llamada que supuestamente proviene de una entidad bancaria. Si el cliente tiene inconvenientes debe ser él quien origine la llamada a su banco.Utilizar siempre sitios web oficiales y ser precavidos a la hora de hacer clic en enlaces o al abrir archivos que recibimos.Cuando recibimos un e-mail, verificar siempre que el remitente tenga una casilla de correo oficial (@bancoentrerios.com.ar).Cambiar con frecuencia las claves y elegir contraseñas fuertes que combinen números y letras (mayúsculas y minúsculas).No usar equipos públicos o de terceros para acceder a cuentas personales, así como tampoco utilizar redes de WiFi públicas para ingresar a sitios que requieran contraseñas.Ingresar al Home Banking o Mobile Banking siempre desde el sitio web oficial del Banco (https://www.bancoentrerios.com.ar/) o desde la aplicación móvil.No acceder a las páginas de los bancos por medio de buscadores de internet y verificar que la conexión sea HTTPS.Controlar con frecuencia los extractos bancarios, tanto de caja de ahorro como de las compras realizadas con tarjeta de crédito, así se puede detectar algún movimiento extraño.Si sospecha de algún tipo de maniobra, el cliente debe contactarse inmediatamente con su banco.Nunca se deben compartir claves o datos personales.Chequear siempre estar hablando con cuentas oficiales (las cuentas no oficiales suelen tener pocos seguidores, publicaciones mal redactadas y no son cuentas verificadas).Nunca se deben comentar publicaciones con información personal.Si se recibe contacto de cuentas no oficiales, es importante dar aviso al banco para que las pueda reportar.