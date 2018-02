Telecom invertirá u$s 5.000 millones entre 2018 y 2020

En un comunicado, Telecom expresó que "las ias inversiones estarán destinadas a incrementar en un 20% las radiobases de telefonía e Internet móvil, a desarrollar las redes NGN (Next Generation Networks), con el propósito de consolidar la mejor y más sustentable infraestructura convergente".



"Para apalancar el ambicioso plan de inversiones y acelerar el plan de obras, la compañía prevé utilizar diversos instrumentos de financiación disponibles en el mercado".



El Directorio de Telecom Argentina aprobó este miércoles, inversiones por U$S 5000 millones para el trienio 2018-2020. Sólo en 2018 invertirá más de U$S 1.300 millones destinadas principalmente a expandir y mejorar la infraestructura de conectividad y de servicios de comunicaciones (Internet fija y móvil, video y voz) para estar en condiciones de brindar servicios multiplay, en el marco de la convergencia, detallan.



Telecom "optimizará los recursos económico-financieros para acelerar y potenciar los planes de obras en infraestructura y sistemas para desarrollar mejores ofertas en términos de velocidad, calidad, innovación, propuesta de valor y confiabilidad tecnológica para todos los servicios de comunicaciones en todos los dispositivos".



Obras en infraestructura



En materia de banda ancha fija, "Telecom dará continuidad a los planes de tendido de fibra óptica cada vez más cerca de los hogares, unificando las diferentes tecnologías de acceso para mejorar las velocidades de navegación".



"En lo que hace a la red móvil, se continuará la estrategia de ampliar la cobertura, disponibilidad y capacidad de la red con su reconversión tecnológica y la ampliación de la red 4G. También se seguirá invirtiendo en la red 4,5G, ya activa en el 85% de la red móvil. Se trata de la antesala para el 5G, que permite dar conectividad a mayor velocidad, necesaria para las aplicaciones móviles más innovadoras, relacionadas con Internet de las Cosas", aseguraron desde la firma.



En tanto, mencionaron que "el plan para 2018 incluye un incremento del 20% en la cantidad de sitios móviles en todo el territorio nacional. La aceleración en el crecimiento de la red móvil estará dada por la sinergia entre la red de Personal, con los recursos de la red de Nextel y la fibra óptica de Fibertel".



"A esto se suma la potenciación de la red interurbana de fibra óptica que conecta todos los servicios a lo largo y ancho del país. Esta sumará las actuales capacidades de las redes de transporte IP y tendidos de fibra, con una nueva arquitectura que permitirá transportar no sólo contenidos digitales propios sino también de terceros con mayor capacidad y velocidad de transmisión", dejaron en claro.



Asimismo, "se profundizará el plan de transformación de los servicios de video que comenzó con la plataforma de contenidos Play, tanto en Arnet como en Personal, y se consolidó hace un año con el lanzamiento de Flow en Cablevisión. Los hogares serán paulatinamente reconvertidos hacia una experiencia de video totalmente IP, que los clientes podrán disfrutar en cualquiera de sus pantallas".



La compañía "prevé incrementar el alcance de su proyecto de reconversión de plataformas de sistemas recientemente lanzado, para poder integrar las operaciones de Telecom y Cablevisión en una sola. Este proyecto permitirá la convergencia de procesos, ofertas comerciales y atención de clientes en forma dinámica, omnicanal y fuertemente apalancado en lo digital. Para financiar el plan estratégico de inversión, Telecom utilizará diversos instrumentos financieros disponibles en el mercado".