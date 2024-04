Progresar: cómo inscribirse, requisitos para recibir $240.000 y fecha de pago

Requisitos para cobrar el Progresar 2024

Estas son las líneas progresar 2024

Fechas de cobro progresar abril de 2024

El Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Educación, ha iniciado un nuevo período de inscripción este miércoles para postularse a las Becas Progresar. Estas becas otorgan un total de $240.000 por año, distribuidos en 12 cuotas mensuales.Según un comunicado del Gobierno, el objetivo de Progresar es fortalecer la responsabilidad individual y fomentar el empoderamiento a través de la educación. Esta iniciativa busca respaldar a los jóvenes tanto en la culminación de los estudios obligatorios como en su formación posterior.-Ser argentino nativo o tener residencia legal de cinco años en el país.-Contar con DNI.-Ser alumno regular de una institución educativa.-Tener entre 17 y 24 años (o hasta los 30 años para estudiantes avanzados en la carrera, y sin límite de edad para estudiantes de enfermería).-Los ingresos del solicitante y su grupo familiar no deben superar los 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). En marzo sería el equivalente a $608.400.-Progresar Trabajo el límite de edad es 40, si no se cuenta con trabajo formal registrado.-En el nivel superior, se requiere que al menos el 50 % de las materias del año anterior estén aprobadas.-Se deben completar los cursos de orientación vocacional y laboral obligatorio, con una duración de dos meses.Vale advertir que la página web de Progresar aún no está totalmente habilitada, ya que la nueva gestión no la terminó de actualizar. Sin embargo, ya se puede acceder para completar datos y encuestas, tanto de becas para educación obligatoria como superior.Al tratarse de los primeros días, se recomienda a los usuarios esperar hasta que se habilite correctamente el sitio. Es importante evitar errores a la hora de anotarse.Las inscripciones para las becas Progresar en el 2024 cierra el 30 de abril para Progresar Obligatorio y Progresar Superior (que incluye Enfermería), y se extiende hasta el 30 de noviembre para Progresar Trabajo.El monto actual de las becas es de $20.000 mensuales, entregados en un 80% cada mes y el 20% restante acumulado al presentar el certificado de alumno regular para la educación.Los estudiantes deben ingresar al sitio web oficial del programa (https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar ) y completar los siguientes pasos:-Actualizar datos personales.-Completar la encuesta.-Seleccionar la línea de beca correspondiente y completar el formulario de inscripción.Destinado a personas de entre 16 y 24 años que deseen finalizar estudios primarios o secundarios.Para aquellos que buscan completar estudios de nivel superior, terciario o universitario. Entre 17 y 24 o hasta 30 si están avanzados en la carrera. Incluye Progresar Enfermería.Para estudiantes que realicen cursos de formación profesional avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). Deben tener entre 18 y 24 años, ampliándose a 40 para quienes no poseen trabajo formal registrado, indicóEn todas las líneas, pueden inscribirseDNI terminados en 0 y 1: miércoles 10 de abril.DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de abril.DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de abril.DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de abril.DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de abril.Podés revisar y chequear las fechas con tu usuario de Mi Anses en la web.