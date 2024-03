El INDEC modificará el índice para medir la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se encuentra en la confección de un nuevo índice de precios al consumidor (IPC), que se elaborará sobre una nueva canasta actualizada de gastos e ingresos de la población.



La misma, avanzando de la encuesta de 2004-2005 a la de 2017- 2018, permitirá reflejar mejor los cambios en el consumo de la población, tanto para ponderar cantidades como tipos de bienes y servicios.



La metodología no sería caprichosa, sino que ya estaría conversada y con el visto bueno del Fondo Monetario Internacional (FMI), y las provincias.



El organismo multilateral asesoró en términos técnicos al organismo estadístico debido a su amplia experiencia en las cuestiones estadísticas.



La base que se utilizará será la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, que reemplazará a la que se utiliza actualmente para el IPC, correspondiente al período 2004- 2005.



"Desde hace un año se comenzó a trabajar en la nueva canasta del IPC, con base en los resultados de la ENGHO 2018, como está contemplado en los planes de trabajo que difunde el Instituto periódicamente", aclararon fuentes del instituto estadístico.



Respecto de alguna fecha estimada de presentación y utilización del nuevo índice, indicaron que "todavía no hay una fecha establecida para la difusión del índice con la nueva canasta", aunque algunas fuentes comentaron que podría ser durante el segundo semestre del 2024 y será presentado ante profesionales de la academia y consultores para explicar los detalles metodológicos del indicador.



Para no dejar margen de error, habrá otros dos meses de pruebas antes de ponerlo en marcha.



Además, "la ENGHo proporciona información tanto para el cálculo de las ponderaciones del índice de precios al consumidor (IPC) como para la actualización de las estructuras de las canastas de bienes y servicios que se emplean en la elaboración de las líneas de pobreza e indigencia".



También "se utiliza para las estimaciones de las cuentas nacionales y para el diseño de políticas públicas".