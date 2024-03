El dólar informal volvió a bajar y se ubicó en $1.010: también cayó el MEP

Con una nueva potencial devaluación cada vez más lejos en el horizonte tras el discurso del presidente Javier Milei del viernes por la noche, sumado a una plaza seca de pesos, los dólares continúan calmos y retrocediendo de a poco día a día.El dólar blue volvió a caer este martes a $980 para la compra y $1.010 para la venta, cediendo otros cinco pesos y acercándose cada vez más al piso de los $1.000 pesos.De esta forma, acumula una baja de 40 pesos en lo que va del mes. La brecha cambiaria contra un dólar mayorista que hoy aceleró el deslizamiento duplicando su velocidad de 50 centavos diarios a un peso y cerró en $845, se encuentra debajo del 20%.Mismo caso para el dólar MEP que retrocede 14,77 pesos o 1,4% y se comercializa a $1.014,77 con una brecha de 20%.En tanto que el contado con liqui, baja en la misma medida que el MEP unos 17,79 pesos o 1,67% y se negocia en $1048,09. En este caso la brecha se ubica en el 24%.El valor del billete en el Banco Nación es de $864 y en el promedio de los bancos es de $892,33. De esta forma, el valor del dólar tarjeta es de $1.382,40.El dólar exportador que rige como referencia para operaciones agropecuarias de comercio exterior tiene un valor de $882,31.Por su parte, el BCRA compró nuevamente dólares en el mercado libre de cambios. En esta oportunidad se quedó con 84 millones de los 297,3 millones negociados.De esta manera, estira las compras del mes a US$ 455 millones y desde el 13 de diciembre totaliza US$ 8.947 millones.Las reservas brutas, subieron 112 millones hasta los US$ 27.751 millones. Fuente: (NA)