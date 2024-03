Comenzó la inscripción a las Becas Progresar 2024: requisitos y cómo anotarse

Foto: Archivo

La inscripción para las Becas Progresar 2024 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abrieron desde este viernes 1 de marzo, según el calendario informado por el Ministerio de Capital Humano de la Nación. Podrán registrarse tanto estudiantes de nivel obligatorio como los de nivel superior.



Los beneficiarios continúan cobrando el mismo monto que vienen recibiendo desde agosto de 2023, ya que ese fue el mes en el que se dio el último aumento para dicha prestación. Es así que pasó desde los $12.780 hasta los $20.000 mensuales.



Sin embargo, ANSES solamente deposita $16.000 por mes y retiene el 20% restante. Ese monto después es devuelto al inicio del año siguiente si se cumple con los requisitos de aprobación. El Gobierno decidió no contemplar el aumento del 27,18% que recibió el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que se toma para la actualización de este ingreso.



Los fondos son transferidos directamente a una cuenta bancaria proporcionada por el beneficiario, quien además recibe una tarjeta de débito a su nombre para facilitar compras y retiros de efectivo. ¿Cómo inscribirse? La inscripción para la primera convocatoria de las Becas Progresar desde el 1 hasta el 31 de marzo se realiza de forma totalmente virtual desde la página oficial o desde la App de Progresar ingresando usuario y contraseña o, en caso de que sea la primera vez, creando un usuario nuevo.



Los tres pasos a seguir para inscribirse, según informó Capital Humano son:



En “1. datos personales” completar con información del beneficiario y hacer click en “actualizar datos”.



Luego se debe hacer click en “2. Encuesta”, presionar el logo “encuesta”, completar con la información requerida y presionar en “finalizar encuesta”.



Por último, en “3. datos académicos”, se debe elegir el tipo de Beca al que se quiere aplicar, completar el formulario y “finalizar la inscripción”.



Una vez finalizado el proceso, la solicitud queda registrada.



La información proporcionada tiene el carácter de declaración jurada y, por tanto, la falsedad de los datos vertidos en la misma tendrá como consecuencia la imposibilidad de inscribirse en la beca. Para acceder al beneficio es necesario: Nacionalidad y Residencia: ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país. Es esencial contar con Documento Nacional de Identidad (DNI);



Condición de estudiante regular: debes estar inscripto como alumno regular en una institución educativa;



Edad: tener entre 16 y 24 años cumplidos. Se amplía hasta los 35 años para aquellos que tengan hijos menores de 18 años y vivan en hogares monoparentales.



Consideraciones especiales: no hay límite de edad para personas pertenecientes a pueblos originarios, personas trans, con discapacidad, refugiadas o afrodescendientes/afroargentinas.



Nivel de ingresos: los ingresos tanto del solicitante como de su grupo familiar no deben superar tres veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil (en total, unos 606.000 pesos desde marzo). (FM Estación Plus Crespo)