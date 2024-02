Cambios en tarifas de luz y gas: subsidio directo, consumo mínimo y requisitos

Canasta básica energética

El Gobierno inició este jueves el camino para modificar el esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas desde mediados de año. La propuesta oficial se debatió en audiencia pública y apuntó a establecer una Canasta Básica Energética (CBE), un parámetro de consumos mínimos necesarios para la subsistencia según el tipo de hogar, región, meses y tipo de suministro.Ese consumo mínimo será lo que el Estado subsidiará a los usuarios residenciales a partir de mayo, cuando también comenzarán los aumentos de tarifas por inflación, mientras el resto deberá afrontar la tarifa plena tanto de la electricidad como del gas.En las audiencias públicas previas, el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, había anticipado que los subsidios solo se destinarían a quienes gasten más del 10% de sus ingresos en el pago de la energía, con la cobertura del diferencial sobre ese porcentaje.Esa CBE y mayores restricciones para acceder harán que el esquema de subsidios implementado hasta ahora cambiará también la forma en que llega la asistencia estatal: hoy se hace a través de las facturas de las distribuidoras de energía eléctrica y gas de todo el país.El Gobierno apunta al dinero que destina a subsidios pase de la oferta (las empresas) a la “demanda”. Por eso, los montos de subsidio se podrían transferir directamente al usuario final a una cuenta bancaria.La audiencia fue presidida por la subsecretaria de Planeamiento Energético, Mariela Beljanski, quien aseguró que el objetivo del Gobierno es “sincerar y transparentar el costo real de la energía eléctrica y el gas natural”.“El objetivo es desterrar las prácticas que conducen a una opacidad de la tarifa que no permite conocer los costos reales del servicio público involucrado con la consiguiente afectación de los derechos de los consumidores y usuarios de dichos servicios”, sostuvo Beljanski.Con respecto a los cambios que propone el Gobierno, explicó: “La nueva concepción del subsidio no se vincula con porcentajes determinados, sino que se establece en función de la capacidad de pago de los usuarios. De allí la necesidad de conocer los ingresos del grupo conviviente, registrados y no registrados”.Las modificaciones implicarán una fuerte reducción en el número de beneficiarios de la asistencia estatal que se hace hoy desde el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) con unos 16 millones de usuarios, con criterios de segmentación por ingresos, actualizables por el costo de la canasta básica alimentaria del INDEC, divididos hoy en tres grandes estratos: ingresos altos (que ya no tienen subsidios); medios y bajos.En los últimos documentos que subió la Secretaría de Energía a la web de la audiencia pública se establece el proceso de aplicación de “un nuevo esquema de subsidios, que incluya criterios de inclusión/exclusión y la aplicación de una CBE”. El objetivo es determinar cuánto aportaría el Estado en asistencia directa y el universo de potenciales beneficiarios.Los funcionarios del área que dirige Eduardo Rodríguez Chirillo, remarcaron que la inclusión en el nuevo sistema se dará por descarte, es decir quedarán aquellos que hayan superado las distintas instancias de filtro. Con ese mecanismo, consideran, el subsidio estatal realmente llegará a quien lo necesita.La asignación de subsidios, indica la Secretaría de Energía, se efectuará considerando al hogar como la unidad en la que reside una persona o un grupo de personas que comparten gastos. Por ende, se toma en cuenta la suma de los ingresos de las personas que cohabitan en un mismo hogar.Luego se tendrán en cuenta dos criterios que determinarán la inclusión o exclusión de la subvención. Primero, se determinará si el usuario es titular de Jubilaciones y Pensiones; Pensiones No Contributivas; Electrodependientes; Programas Sociales; Empleoindependiente: Empleodependiente.Luego se constará la situación patrimonial del grupo conviviente. Si alguno cumple al menos con una de estas condiciones, quedaría excluido del subsidio:-Al menos 1 aeronave;-Al menos 1 embarcación;-Al menos 2 propiedades inmuebles;-Un automóvil con antigüedad de menor a 5 años (hoy el tope son 3 años) o dos con antigüedad menor a 10 años.-Ser titularidad de medicina prepaga no vinculada a empleo en relación de dependencia.-Más de una salida a países no limítrofes en los últimos 5 años.-Haber comprado dólares u otra moneda extranjera en al menos uno de los tres meses previos.-Consumos en tarjeta de crédito o en billeteras virtuales superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), $780.000, diciembre de 2023.-Consumos en telefonía móvil superiores al 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) lo que equivale a $39.000 en diciembre de 2023.Tras ese filtro, se suma en una segunda instancia, una comparación entre los ingresos declarados por los aportantes de un mismo hogar, según los registros administrativos integrados en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), con el monto total del segundo criterio de selección, de la Canasta Básica Energética (CBE).La CBE se ajusta a las necesidades de los solicitantes, al considerar la cantidad de integrantes del hogar (1 o 2 personas; 3 o 4 personas; 5 o más integrantes) y la zona climática (seis niveles, desde muy cálido hasta muy frío).“Un hogar será subsidiado, siempre y cuando el monto a subsidiar será siempre un porcentaje de la CBE necesario para garantizar que la misma no exceda el porcentaje (a determinar) del ingreso total del hogar”, se remarca en los documentos. Además, se sostiene que “si un hogar tiene $0 como ingreso registrado, se le subsidia el 100% del valor de la CBE que le corresponda según tipo de hogar, mes del año y biozona”. Fuente: (tn)