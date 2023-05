Todos los autos cuestan más de $4.000.000: los 10 modelos más “baratos”

Desde este mes ya no quedan 0km por debajo de los $4.000.000. Hasta el viernes había un solo modelo que tenía un valor menor a ese precio. Se trataba del Toyota Etios. Había dos versiones que no había quebrado ese límite. El más económico era el Etios Aibo, un vehículo adaptado para el trabajo que podría entrar en el segmento de los utilitarios. Su precio de lista en abril fue de $3.776.000.



El otro era el clásico cinco puertas de la marca japonesa que, en su versión de entrada de gama Etios X, costaba $ 3.994.000.



El resto de los modelos del mercado ya estaban por arriba de los $4.000.000. En orden ascendente, el ranking de los 10 modelos más baratos se completaba de la siguiente manera: Citroën C3 ($4.046.200), Etios sedán ($4.167.000), Chevrolet Joy hatchback ($4.409.900), Fiat Mobi ($4.477.900), Renault Logan ($4.639.100), Nissan Versa ($4.768.200), Fiat Cronos ($5.011.700) y Toyota Yaris ($5.095.000).



Toyota suele ser la marca que primero envía la nueva lista de precios en el inicio de cada vez. El sábado pasado, la red de concesionarias tenía los valores vigentes para mayo. Según esa actualización, el Etios hartchback pasó a costar $4.294.000, mientras que la versión Aibo sale ahora $4.059.000.



En los próximos días, el resto de las automotrices irán actualizando los precios y ese ranking mencionado de los 10 0km más baratos tendrá modificaciones, pero el más accesible ya partirá por arriba de los $4.000.000.



Si se toma la cotización del “blue”, el modelo más accesible del mercado cuesta, desde este mes, u$s8.654. En cambio, si se mide al cambio oficial –que es el valor por el que las automotrices importan insumos o vehículos terminados – el precio salta a los u$s17.724.



Un dato para tener en cuenta es que, mientras en mayo el auto más accesible cuesta ya más de $4.000.000, a partir de los $7.000.000 de precio de lista oficial, los vehículos comienzan a tributar el impuesto al lujo.



Esto muestra que hay un achatamiento en la escala de valores que hace que modelos del segmento mediano estén alcanzados por el Impuesto Interno.



Es cierto que muchos de los modelos del mercado se comercializan con sobreprecios por fuera de las listas oficiales, pero eso no minimiza que, a valores oficiales, exista esta marcada distorsión de precios. La actual base imponible regirá hasta fin de mes.



Auto de lujo

Los 0km de más de $8.400.000 de precio al público pagarán el impuesto al "lujo", a partir del 1° de junio, como consecuencia del ajuste trimestral de la base fiscal sobre la que se calcula ese tributo.



Desde esa fecha y hasta fin de agosto, los 0 km por arriba de ese valor estarán gravados con la primera escala de los Impuestos Internos, que equivale a una alícuota del 20%. Este cambio se debe a que la base que se toma para el cálculo impositivo pasará de los $4.905.632 que rige en la actualidad, a un valor de salida de fábrica o distribuidor de $5.893.000



El número, al que tuvo acceso Ámbito, surge de un ajuste del 20,14% que dispondrá la AFIP, correspondiente al aumento de los precios mayoristas de los vehículos en el trimestre de enero, febrero y marzo.



A este valor imponible, de salida de fábrica o distribuidor, hay que sumarle el pago del 21% de IVA más el margen de comisión de la red comercial de hasta 15%.



Debido a las distintas formas de computar el gravamen y a la posibilidad de que se resigne ese margen, no hay un precio al público único, pero el valor de referencia rondará los $8.400.000. Hasta fin de mayo, los modelos que deben pagar la primera escala son los que se ubican por arriba de $7.000.000.



Por la forma de cálculo de Impuestos Internos, una alícuota del 20% equivale a una suba de precio de alrededor del 25%, lo que hace que los modelos que sean afectados queden fuera del mercado. Es por eso que las marcas tienden a mantener los 0 km que ronden ese precio justo por debajo de ese tope para evitar que tributen el recargo fiscal.



En las listas de las distintas marcas se puede observar que existen varios modelos, con distintos niveles de equipamiento, al mismo precio, apenas por debajo de lo $7.000.000. Teniendo en cuenta el desabastecimiento que hay en el mercado, esos modelos se dejan de vender o se comercializan con sobreprecios.



Con la actualización la nueva base, los modelos que están “topeados” cerca de la base imponible tendrán desde junio un incremento al público acorde con la variación del índice mayoristas, es decir, más del 20%, aunque cada marca definirá la forma de implementarlo. Pueden hacerlo de una vez o repartir la suba en distintos meses. Lo que sí provocará el ajuste impositivo es que los modelos que no estén alcanzados tengan margen para subir ya que hoy la escala de precios está comprimida.



Si se toma la cotización actual del dólar blue, los 0 km de más de 17.900 dólares “billete” deberán tributar. En cambio, si se mide la base imponible al cambio oficial, la medida impactará en modelo de más de u$s36.000. De todas formas, estos valores pueden variar en base al tipo de cambio que rija dentro de un mes.



Este tributo afecta principalmente a modelos importados, pero también a varios nacionales y está pensado para gravar a los bienes suntuarios, pero los vehículos que estarán alcanzados pertenecen a un segmento medio.



En el caso de la segunda escala, con una alícuota del 35%, la base imponible pasa de $ 9.056.552 a 10.880.000. Al público, el valor de venta es de alrededor de $15.500.000. Este recargo impositivo se produce en un contexto de fuerte restricción de modelos importados lo que, ante el desabastecimiento, hace que los valores sean elevados. (Ambito)