El Indec confirmó que la actividad económica creció 0,2% en febrero

La actividad económica en su conjunto creció 0,2% en febrero en relación a igual mes del año pasado, aunque no mostró diferencias en comparación a enero, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).En el primer bimestre del año, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) registró una suba del 1,6% en relación a igual período del año pasado.Desde el Ministerio de Economía estiman que el Producto Bruto Interno (PBI), del cual el EMAE comparte varios indicadores, subirá este año 2%, a pesar de la fuerte sequía que afectó al sector agropecuario.En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó en 0,2% ese crecimiento y el Banco Mundial aseguró que la economía permanecerá estancada.Los analistas de la plaza financiera local, por su parte, estimaron que el PBI caerá 3 % este año, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que realiza el Banco Central.Más allá de las estimaciones, en el EMAE de febrero nueve rubros registraron subas interanuales, entre los que se destacan Explotación de minas y canteras, con el 11,1%; y Hoteles y restaurantes, 8,6, seguido por Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, con 2,1%.También aumentó 6,7% interanual la distribución de Agua, Electricidad y Gas; 2,9% Enseñanza; 1,1% servicios de Salud; entre otros.Por su parte, seis sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, como el caso de Pesca, con el 20%; mientras que Agricultura y Ganadería retrocedió 0,7%; Industria 1,3%; Comercio 0,5%; transporte, 0,3%.El secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, sostuvo que “la inversión en el país está en su pico más alto de los últimos 10 años", y puso como ejemplo que la automotriz alemana Volkswagen prevé girar US$ 300 millones en los próximos dos años a su filial en Argentina.En el marco de la participación argentina en la Feria Industrial de Hannover, Alemania, el principal evento de la industria manufacturera global, el funcionario afirmó en declaraciones radiales a Radio 10 que se encontró en la planta de la automotriz con los más altos funcionarios de la compañía, “con los que repasamos las inversiones de la empresa para la Argentina de cara a los próximos dos años, que serán de US$ 300 millones”, precisó.“Son inversiones concretas”, refirió, y señaló que “a fines de este año Volkswagen va a estar lanzando cuatro modelos en la planta de Córdoba; tres camiones y uno de buses"."La empresa eligió a Argentina para producir aquí los camiones y exportar 3.000 vehículos para toda la región en el corto plazo”, enfatizó.Además, De Mendiguren destacó que “tenemos inversiones concretas en minería y litio”, sector en que se encuentran seis proyectos en construcción, junto a los dos que actualmente operan en el país, permitirán alcanzar hacia 2025 una producción de 200.000 toneladas anuales, por el equivalente a US$ 5.653 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Minería.Argentina, actualmente, se ubica en el mercado global del litio con una producción anual promedio de 33.000 toneladas, y es considerado el cuarto proveedor global detrás de Australia, Chile y China. Fuente: (Télam)