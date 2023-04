Los bienes y gastos que se tienen en cuenta para acceder a moratoria previsional

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dieron a conocer este martes el detalle de la Resolución Conjunta 5345/2023 en la que se determinaron los requisitos socioeconómicos para inscribirse en la nueva moratoria previsional.El nuevo régimen del Plan de Pago de Deuda Previsional estará vigente por dos años. Durante este plazo, tendrán acceso a un haber previsional todas aquellas personas que hayan cumplido la edad jubilatoria, pero que no cuentan con 30 años de aporte.La abogada previsional Melisa Lógica brindó detalles a Elonce sobre la implementación y quienes pueden acceder. “Los profesionales nos estamos instruyendo porque esto recién está saliendo y hay cosas que se van armando paso a paso. Lo fundamental a tener en cuenta es el cumplimiento de la edad y pasar la evaluación socioeconómica”, mencionó.Cabe destacar que el nuevo Plan de Pagos dispondrá de hasta 120 cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio. En ningún caso las unidades de pago podrán superar el 30% del haber mínimo, por lo tanto, el tope máximo es de $ 17.599,50.Y detalló que para poder acceder se realiza una evaluación socioeconómica donde el ingreso bruto promedio mensual de los últimos 12 meses no podrá ser superior a $ 404.000;Gasto y consumo, promedio mensual correspondiente a los últimos 12 meses no podrá ser superior $ 323.249. Para ello se fiscalizarán las tarjetas de débito y crédito de los beneficiarios;No deberán ser contribuyentes del impuesto a los bienes personales;No deberán poseer automóviles cuyos valores superen los $ 4,900.000;No deberán poseer aeronaves o buques.