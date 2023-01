La lechuga y la papa, entre las verduras que más aumentaron su precio

En lo que va del mes, las frutas y las verduras tuvieron un importante incremento en sus precios.César, empleado de una verdulería de calle Pirán e Ituzaingó, dijo aque “las ventas vienen bastante bien, no como diciembre, pero demasiado bien”.Comentó que algunos de los productos que se venden se producen en Entre Ríos, pero otros en otros puntos del país. “El aumento de precios se da básicamente por el clima, pero también por la economía, el dólar, son muchos factores. La sequía tiene una injerencia importante”, remarcó.Explicó que la lechuga y la papa son las verduras que más han aumentado. “Progresivamente, la lechuga incrementó su valor en hasta un 100%. Hoy en día el kilo está 1200 pesos. En el caso de la papa es variable, porque podés conseguir una oferta de tres kilos a 400 pesos o entre 200 y 300 pesos el kilo. Eso depende del origen del producto y del precio del momento, que está muy atado al clima”, remarcó.En cuanto al tomate, comentó que actualmente el kilo se consigue a 500 pesos, si se habla de un tomate de primera calidad. También ofrecen otra variedad a 250 el kilo o dos kilos por 400 pesos.“La sandía se busca mucho pero recién cuando la partimos vemos cómo está. Ahora las estamos trayendo de Corrientes, pero hay de otros lados también”, agregó.Sobre la reacción de la gente ante nuevos aumentos dijo que “se quejan, pero compran porque no les queda otra, hay gente que tiene que consumir mucho. Y hay otra gente que no se sorprende más, todo sube. La verdura, a diferencia de otros productos, a veces baja. No obstante, la gente ya no compra por cantidad, ahora compran lo justo”.