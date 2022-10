Por la inflación, Energía no descartó más subas en el precio de los combustibles

La, habló tras el anuncio de aumentos de combustibles que rigen desde este sábado yfundamentó y vinculó la suba a que “hay un atraso respecto de los precios internacionales”.Royón sumó en una entrevista con: “El precio de los combustibles están desregulados, pero hablamos con las operadoras para que no haya una escalada. Hay un atraso con los precios internacionales, por eso puede haber más movimientos hacia fin de año.Sobre laexplicó: “Ya comenzó ysegún el período de facturación, si es mensual o bimestral. Se retirará el subsidio a quien no lo haya solicitado o a quien quede calificado en ‘ingresos altos’.. Hasta el día de hoy, el 35 por ciento de usuarios no solicitó el subsidio de tarifas. Estimamos que de este porcentaje puede haber un 40 que podría ingresar a los subsidios”.Este criterio se mantendrá el año que viene”, ratificó Royón y aseguró: “La construcción del Gasoducto Néstor Kirchner y el desarrollo de Vaca Muerta serán claves para el invierno del año que viene. Estamos conversando con Brasil y Bolivia para comprometer importación a precios competitivos de energía”.La Secretaria analizó: “Los inversores piden garantías de estabilidad fiscal y acceso a los dólares para poder girar dividendo. Esto complica a nuestro país por la restricción que hay. Sergio Massa está dando señales en este sentido: le brindó estas garantías a Chevrón por ser los primeros en apostar en Vaca Muerta. El Plan Gas es una señal a inversores porque es un plan hasta 2028 en la que se pueden prever inversiones y se garantiza demanda”.“Vamos a enviar proyectos al Congreso para garantizar condiciones de inversión porque se necesita un acuerdo político a largo plazo”, adelantó Royón y sumó: “Está garantizada la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner y está todo previsto para que se entregue el 20 de junio de 2023″.