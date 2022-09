Meteorología: qué es y por qué la tercera Niña consecutiva agudizaría la sequía

Internacionales Advierten que inusual fenómeno meteorológico generaría severas consecuencias

La poca agua almacenada en los suelos y la grave sequía de este invierno dificultarían la siembra de cultivos de verano en gran parte del país. Para primavera se prevén escasas lluvias y hay un 80% de probabilidad de que continúen las condiciones Niña.a la fecha y todavía no ha ocurrido en este siglo.En su informe del 5 de septiembre, la cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) indicó que, en el marco de uno de los inviernos más secos de los últimos tiempos,, lo que ya estaría afectando la siembra del girasol y del maíz temprano.Por otra parte,En cuanto al pronóstico de El Niño-Oscilación del Sur, con un. No obstante, las probabilidades bajarían a menos del 50% a principios de 2023.Según Adela Veliz, docente de Climatología y Fenología Agrícolas en la FAUBA, la escasa humedad superficial en la Región Pampeana compromete el inicio de las labores de siembra para los maíces tempranos, mientras que en la Región Chaqueña causó la interrupción de la siembra de girasol.“Las condiciones deficitarias también afectan a las reservas de agua en los suelos. Solamente el este de la Mesopotamia y de la Región Pampeana mantienen condiciones adecuadas, mientras que hacia el oeste se acentúa el desecamiento de los perfiles. El mes de agosto concluyó con un importante déficit de agua del suelo. Este invierno ya está entre los más secos de los últimos años”, afirmó la docente de la FAUBA.Y en el mismo sentido, añadió que “después de un invierno extremadamente seco, con precipitaciones por debajo de lo normal en casi todo el territorio nacional, salvo en el norte de la Patagonia, se observa un agravamiento de las condiciones de sequía en la zona núcleo, en el norte y el oeste de la Región Pampeana, en el sur del Litoral, en el NOA y en el NEA”.Por su parte, Liliana Spescha, coautora del informe junto con Adela Veliz y María Elena Fernández Long -docentes de la misma cátedra-, sostuvo que “se presenta un escenario complicado para las siembras de los cultivos estivales, ya que, además de la falta de agua, los pronósticos están indicando que esta situación se agravaría no sólo por la escasez de lluvias, sino también por temperaturas más elevadas, lo cual reduciría aún más la oferta de agua”.Fernández Long afirmó que a principios de agosto, el International Research Institute for Climate and Society difundió su pronóstico para el fenómeno El Niño-Oscilación del Sur, en el que anuncia una probabilidad del 80% de que durante los meses de primavera continúen las condiciones de La Niña, aunque disminuyendo a menos del 50% a principios del año que viene.Para cerrar, Fernández Long resaltó que, culmina el artículo escrito por Pablo Roset en el portal