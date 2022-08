Los precios de la ropa y el calzado acumulan subas de 96,7% en 12 meses

#DatoINDEC#IPC: en julio 2022, Patagonia fue la región de mayor aumento mensual (8%), escoltada por la Pampeana (7,5%) https://t.co/Ac2pra6n4K pic.twitter.com/xDZhlQjLQi — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 11, 2022

El Índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 7,4% mensual, y acumuló en los primeros siete meses del año una suba del 46,2%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, la inflación de julio se convirtió en la más alta desde abril de 2002.En la comparación interanual, la inflación minorista registró un incremento de 71%, agregó el organismo.Los datos que difundió el INDEC arrojan que la suba del rubro "Prendas de vestir y calzado" fue del 8,5% en julio.El rubro acumula una suba del 56,5% en lo que va del año y en los últimos doce meses marcó un crecimiento del 96,7%.Así,El rubro indumentaria es uno de los que más quejas recibe por las continuas alzas de precios.El sector de la indumentaria es uno de los sectores más protegidos de la economía.El presidente Alberto Fernández ya se quejó en público por la performance inflacionaria del sector. "Los protejo y los precios no paran de subir", había señalado el jefe de Estado meses atrás, al considerar que existe un "desmadre de precios en ese rubro. No dejo entrar productos elaborados de China y los precios no paran de subir acá", lamentó.El tema será analizado por las nuevas autoridades de Comercio Interior, ya que en otros países no existe una distancia tan grande entre la inflación y el rubro indumentaria.El sector textil argentino dice que hay insumos que alcanzaron precios récord, como las materias primas.Aseguran, además, que las importaciones de indumentaria están creciendo y las textiles fueron récord en 2021, a pesar de las trabas para comprar al exterior.En julio, rubro que presentó la mayor suba del mes fue Recreación y cultura, con el 13,2%, explicada en parte por los aumentos de los servicios asociados al turismo durante el receso invernal.Le siguieron las subas en Equipamiento y mantenimiento del hogar, con el 10,3% y en Restaurantes y hoteles, 9,8%, esta última también comprendida en el marco del receso de invierno.Además, durante julio se destacaron los incrementos de cigarrillos, en la división Bebidas alcohólicas y tabaco con el 6,4%; de los servicios de agua y electricidad en algunas regiones del país, que impactaron en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 4,6%; de la cuota de la medicina prepaga en la división Salud 6,8%.En tanto, los servicios de telefonía y de conexión a internet, en Comunicación subieron 5,5%; y de los servicios educativos de todos los niveles, en Educación, 6,1%.La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas del 6% ”fue la de mayor incidencia en todas las regiones”, destacó el Indec.