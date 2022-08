Sector pesquero liquidará más de US$ 300 millones en los próximos 45 días

La industria pesquera ingresará alrededor de US$ 310 millones en los próximos 45 días, en el marco del compromiso asumido con el Gobierno nacional para acelerar el proceso de liquidación de divisas por exportaciones, según adelantaron fuentes del sector.



La semana que viene representantes de la cadena piscícola serán recibidos por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, para dialogar sobre la actualidad del sector y discutir distintas alternativas relacionadas con la exportación y la producción, confirmaron las fuentes consultadas.



En ese sentido, los mismos voceros reafirmaron que en la reunión se buscará articular el compromiso para acelerar el proceso de liquidación de divisas producto de las exportaciones pesqueras, que rondan los US$ 310 millones para los próximos 45 días, según estimaciones realizadas por el sector.



Las fuentes también precisaron que, como contrapartida, esperan poder lograr que desde el Gobierno se considere incorporar a la pesca al régimen establecido por el BCRA para los exportadores agropecuarios que les permite liquidar una porción de las divisas al tipo de cambio del dólar solidario.



Además, habría un compromiso de acelerar el pago de los reintegros de IVA, se detalló.



Hoy, Bahillo señaló que el Gobierno nacional espera que el adelanto de exportaciones de US$ 5.000 millones acordado con el sector agroindustrial se realice "en el cortísimo plazo".



El secretario se refirió, de esta manera, al anuncio que el ministro de Economía, Sergio Massa, realizó el miércoles sobre el fortalecimiento de reservas para lo cual adelantó que las exportaciones con las cadenas de valor de la pesca, del agro, de la minería y otros, "ingresarán en los próximos 60 días por un total de 5.000 millones de dólares".



Con ese espíritu, el Gobierno se reunirá la semana que viene con autoridades y representantes de esos sectores productivos.



Bahillo expresó hoy que "con todos los sectores hay que construir una agenda de trabajo y diálogo, y buscar los consensos para la toma de decisiones y la aplicación de políticas públicas más asertivas”.



“Sergio Massa nos dio la responsabilidad de construir confianza a través del diálogo y el consenso para lograr el desarrollo para que los productores puedan tener la tranquilidad de invertir, sembrar y cosechar más, porque eso repercutirá en una mejora para todo el país”, amplió el encargado de Agricultura.



La pesca es el octavo complejo exportador de Argentina, destacaron desde el sector. En 2021, los envíos externos alcanzaron 1.990 millones de dólares (2,6% de las exportaciones totales) y aumentaron 15% con respecto a 2020, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).