Ejes de trabajo y los 22 puntos clave de las medidas anunciadas por Massa

El detalle de las medidas son las siguientes:

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció anoche una serie de medidas que tienen como objetivo procurar un ordenamiento fiscal para estabilizar las condiciones macroeconómicas y afirmó que tienen que "enfrentar la inflación con determinación"., especialmente en el conjunto de los que ganan entre $ 50 y $ 150 mil. También apuntó a una modificación y control de los planes sociales.-Se cumplirá la meta del 2,5% de PBI de déficit establecida por el presupuesto y pactada con el FMI.-No se utilizarán Adelantos del Tesoro por lo que resta del año, lo que implica que no se financiará el déficit del Estado con emisión monetaria.-Se congela el ingreso en la planta del Estado para todos los sectores de la administración pública nacional centralizada.-Cuatro millones de hogares argentinos renunciaron a usar los subsidios. Para los 10 millones de hogares que pidieron mantenerlos en el caso de la energía se establecerá un tope de 400 kw. Hasta ese nivel se mantendrá la ayuda y luego regirá la tarifa plena. Según explicó el ministro, con este tope se atiende al 80% de los usuarios y al 50% de la demanda total residencial. Se utilizará un criterio similar en el caso del gas contemplando la estacionalidad. En el caso del agua el proceso de segmentación comenzará en septiembre. .-Está en curso un canje voluntario para los vencimientos en pesos de los próximos 90 días. Finaliza el martes y Massa aseguró que hay acordado un 60% de adhesión.-El 10 de agosto se anunciará el aumento para jubilados a partir de la Movilidad Jubilatoria y un refuerzo para amortiguar los efectos de la inflación.-El jueves de la semana próxima se convocará a entidades empresarias y de trabajadores para establecer un mecanismo que permita recuperar ingresos en trabajadores del sector privado, que incluye la mejora de las asignaciones familiares.-Sobre los planes sociales se encarará una política de reordenamiento durante los próximos 12 meses. Se promoverá que un beneficiario del plan Potenciar Trabajo sea tomado por una empresa privada. El plan contempla que el beneficiario mantenga el plan social por un año. Su salarios estará compuesto por una parte proveniente del plan y la diferencia hasta el salario de convenio estará a cargo del empleador que además pagará cargas sociales y obra social. Luego de un año el trabajador definirá si quiere mantener el plan o el empleo.-El 15 de agosto comenzará una auditoría que realizarán las universidades sobre los planes.-Se unificarán los programas de crédito en una sola línea, que se llamará "Crédito Argentino, y que va a concentrará todas las políticas de promoción del crédito para los sectores productivos, PyMES y comercio, programa por un total de $400 mil millones.-Por Decreto de Necesidad y Urgencia habrá regímenes especiales para las exportaciones para los sectores de agroindustria, minería, hidrocarburos por aumento de producción, y de economía del conocimiento. Será un esquema de incentivo similar al que se le ofreció al campo.-Al detectarse, triangulaciones y maniobras de subfacturación de exportaciones y sobrefacturación de importaciones se abrirá un registro por 60 días para que unas 722 empresas con operaciones por $ 13 mil millones corrijan su situación. Luego serán denunciadas en la justicia argentina y ante la Unidad Antilavado de los Estadios Unidos.-Se lanzará un programa de crédito a tasas promocionales, y un esquema de garantías para primeros exportadores.-Se pondrá en marcha un sistema de trazabilidad de comercio exterior para mayor control y transparencia en el uso de divisas para importaciones.-Anunció que se alcanzó un compromiso con cadenas de valor de la pesca, del agro, de la minería y otros sectores, que ingresarán en los próximos 60 días US$ 5.000 millones.-Prometió un desembolso de US$ 1200 millones de parte de organismos internacionales por programas vigentes. Y nuevo programa con la CAF US$ 750 millones.-Se estudian cuatro ofertas de Repo para fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana. Provienen de tres instituciones financieras internacionales y un fondo soberano.-Se mantuvo una reunión con el FMI para continuar con los desembolsos previstos.-Se licitará el segundo tramo del gasoducto Néstor Kirchner.-Se pondrá en marcha un programa para formar en los próximos 12 meses a 70 mil nuevos programadores.-Solicitud al Congreso Nacional de de un rápido tratamiento de las leyes que benefician en términos impositivos a la Construcción, a la Bio / Nanotecnología, a la agroindustria y a la industria automotriz.-Convocatoria a la Mesa de Enlace para establecer un diálogo que acelere la liquidación de cereales aún en poder de los productores.