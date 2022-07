Pagan jubilaciones y AUH: quiénes cobran hoy y cómo sigue el cronograma

CRONOGRAMA COMPLETOS DE ANSES

Los jubilados y pensionados con haberes que no superen los$ 42.178 con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 0 cobran hoy.Asimismo, los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Famliar con DNI terminado en 0 tienen disponible el dinero que podrán extraer con su tarjeta de débito.En tanto, desde hoy y hasta el 11 de agosto se abonarán las Asignaciones Familiares las Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de DNI.Fecha de pago según terminación de Documento Nacional de Identidad paraViernes 8 de julio, DNI finalizado en 0Lunes 11 de julio, DNI finalizado en 1Martes 12 de julio, DNIfinalizado en 2Miércoles 13 de julio, DNI finalizado en 3Jueves 14 de julio, DNI finalizado en 4Viernes 15 de julio, DNI finalizado en 5Lunes 18 de julio, DNI finalizado en 6Martes 19 de julio, DNI finalizado en 7Miércoles 20 de julio, DNI finalizado en 8Jueves 21 de julio, DNI finalizado en 9Viernes 22 de julio, DNI terminado en 0 y 1Lunes 25 de julio, DNI terminado en 2 y 3Martes 26 de julio, DNI terminado en 4 y 5Miércoles 27 de julio, DNI terminado en 6 y 7Jueves 28 de julio, DNI terminado en 8 y 9Viernes 8 de julio, DNI terminados en 0Lunes 11 de julio, DNI terminados en 1Martes 12 de julio, DNI terminados en 2Miércoles 13 de julio, DNI terminados en 3Jueves 14 de julio, DNI terminados en 4Viernes 15 de julio, DNI terminados en 5Lunes 18 de julio, DNI terminados en 6Martes 19 de julio, DNI terminados en 7Miércoles 20 de junio, DNI terminados en 8Jueves 22 de julio, DNI terminados en 9Lunes 11 de julio, DNI concluido en 0Martes 12 de julio, DNIconcluido en 1Miércoles 13 de julio, DNI concluido en 2Jueves 14 de julio, DNI concluido en 3Viernes 15 de julio, DNI concluido en 4Lunes 18 de julio, DNI concluido en 5Martes 19 de julio, DNI concluido en 6Miércoles 20 de julio, DNI concluido en 7Jueves 21 de julio, DNI concluido en 8Viernes 22 de julio, DNI concluido en 9Miércoles 13 de julio, DNI terminados en 0 y 1Jueves 14 de julio, DNI terminados en 2 y 3Viernes 15 de julio, DNI terminados en 4 y 5Lunes 18 de julio, DNI terminados en 6 y 7Martes 19 de julio, DNI terminados en 8 y 9La primera quincena se abonará entre el 11 de julio y el 11 de agosto; y la segunda quincena desde el 21 de julio al 11 de agostoLas Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas PNC se pagarán para todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agostoLunes 25 de julio, DNI terminados en 0 y 1Martes 26 de julio, DNI terminados en 2 y 3Miércoles 27 de julio, DNI terminados en 4 y 5Jueves 28 de julio, DNI terminados en 6 y 7Viernes 29 de julio, DNI terminados en 8 y 9