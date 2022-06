El dólar “blue” registró su mayor suba semanal y quebró nuevo máximo histórico

Nueva escala

El dólar blue quebró un nuevo récord histórico este viernes, al pegar otro salto diario de $2 para terminar la semana en los inéditos $226, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas.En consecuencia, brecha con el dólar oficial finalizó arriba del 80% por tercera rueda consecutiva.Dólar blue: cómo es el peligroso círculo vicioso que impulsa la suba del paralelo, según un economista de la City.El dólar paralelo ya se había disparado $8 entre martes y miércoles, con lo cual acumuló a lo largo de la semana un salto de $10 (+4,6%), el más importante desde junio de 2021.De esta forma, la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial mayorista se elevó al 81,9%.Con este nuevo avance, el dólar informal achicó la brecha que aún mantiene frente a los dólares financieros, que operaban este viernes entre los $230 y $235.La cotización del dólar blue viene de exhibir saltos importantes en las últimas dos jornadas, en las que acumuló un avance de 8 pesos. De esta manera, el precio del billete en el mercado informal busca acercarse a las cotizaciones financieras, aunque aún sigue muy por debajo.Por su parte, los dólares que operan a través de la Bolsa siguen mostrando cierta calma. Estas cotizaciones estuvieron marcando repuntes importantes en jornadas anteriores, los cuales se dieron en medio de las tensiones locales tras el derrumbe de los bonos en pesos atados al índice de inflación.Las cotizaciones financieras registraron bajas de hasta 2% al interior de la jornada, pero finalizaron con retrocesos moderados. El MEP a través del AL30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el GD30 cerraron con bajas de hasta 0,4% para ubicarse alrededor de los $ 231 y $ 236, respectivamente."El riesgo país subió en estos días un 10% respondiendo al temor de los mercados por la incertidumbre, y el dólar CCL había aumentado fuerte a la espera de posibles restricciones a las importaciones", analizó Federico Glustein en diálogo con Ámbito."Es lógico que a pesar de no haber demanda que se corresponda con la suba del blue, la divisa paralela tienda al alza", remató.Aldo Abraham, economista de Libertad y Progreso indicó: "La realidad es que los dólares libres están incrementándose y no sólo por el hecho de que el Banco Central sigue emitiendo mucho, y por lo tanto hace que el poder adquisitivo del peso baje y eso -como pasaría con cualquier moneda- se nota inmediatamente en los mercados cambiarios libres”.“Esto sucede también porque hay cada vez más incertidumbre, que hace bajar la demanda de pesos. Si se cae la demanda de un producto, por ejemplo, pero se mantiene la oferta, también se va a ver una pérdida de poder adquisitivo. Acá se complica más porque no solamente se cae la demanda, sino que aumenta la oferta. Y eso se va a reflejar en el mercado cambiario”, agregó.El economista remarcó otro factor que se suma al “combo” que hizo subir en los últimos días los tipos de cambio alternativo: “Por la incertidumbre, la gente no solamente se va a escapar del peso, sino de todo activo que sea local. Eso se hace también a través del mercado cambiario. Conclusión: esto también presiona al alza los dólares paralelos. El factor incertidumbre es uno de los factores que está haciendo que estos tipos de cambio crezcan”.Por su parte, Lorena Giorgio, economista jefe de Equilibra, comentó que "estamos viendo una leve convergencia del dólar informal a las cotizaciones financieras, como siempre suele ocurrir. Hay que esperar para ver si está suba puntual viene de la mano de una menor oferta en el mercado informal por mayores controles a las importaciones".Vale recordar que hasta hace un par de semanas, el dólar informal se mantenía en niveles similares a los del cierre de 2021 ($208) aún con una inflación acumulada de 30%. "Esto fue posible por una oferta de dólares en el mercado informal que venían de los diferentes rulos de importadores", explicó Giorgio.A su vez vaticinó que "si termina sucediendo lo que pide la vicepresidente Cristina Kirchner, y el Banco Central se pone duro en cuanto a la venta de divisas para importar, podríamos tener una menor oferta en el informal que se traduzca a precio".Para Di Giorgio, el avance del dólar puede ser un "un efecto convergencia que también se ve alimentado por la estacionalidad de esta época del año, cuando la gente ya cobró el aguinaldo y ve que es un buen timing para dolarizarse", sostuvo la economista jefe de Equilibra.En lo que va de junio, el dólar blue sube $19, lo que representa su mayor avance mensual en el año, luego de terminar mayo en los $207.Recordemos que el mes pasado, el dólar informal subió $6,50 o 3,2%, aunque se ubicó por debajo de la inflación (se estima piso de 5%), y del avance del tipo de cambio oficial (+4,2%).El dólar paralelo subió 50 centavos en abril, y cedió $11 en marzo, su peor performance en 14 meses. En febrero pasado, bajó $6,50 (-3%), después de subir en enero $5 ó 2,4%.En lo que va del año, el dólar informal avanza $18, después de cerrar el 2021 en los $208.Durante el año pasado, el dólar blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%). Fuente: (ElCronista-´Ámbito)