Estiman que la inflación del primer semestre del año rondará el 35 por ciento

Relevamientos privados dan cuenta de que la inflación tuvo una leve aceleración en la primera quincena del mes con respecto al mismo periodo de mayo, por lo que se estima que el IPC cerraría junio con un incremento superior al 5%. Así, el primer semestre del año acumularía un alza en torno al 35%.





Estos aumentos, sobre todos los vinculados con el rubro alimentos, impactan en los sectores de menores recursos y golpean en el consumo. De hecho, tal como publicó el INDEC, las ventas en supermercados cayeron en abril 1,9% mensual, luego del salto inflacionario de marzo.



La consultora Ecolatina publicó que su IPC GBA creció 5,6% en las primera dos semanas de junio respecto al mismo periodo del mes anterior, “acelerándose 0,2 puntos porcentuales (p.p.) respecto a dicha quincena”. “Al interior, los capítulos con mayor evolución fueron Vivienda y servicios básicos (8,3%), en el marco de la autorización de incrementos de tarifas de servicios públicos; seguido por Atención médica y gastos para la salud (7,7%) dinamizado por el aumento de prepagas y Otros bienes y servicios (7,5%), donde impactó el aumento de cigarrillos”, destacó el estudio.



“Por otro lado, Alimentos y bebidas subió 5,3% en la primera quincena, desacelerándose 0,4 p.p. respecto a la quincena anterior, pero manteniéndose por encima del 5% desde marzo. Al interior, las agrupaciones que evolucionaron por encima del capítulo fueron principalmente verduras y alimentos para consumir fuera del hogar, mientras que a diferencia las frutas exhibieron una caída (-2%)”, agregaron desde Ecolatina.



Respecto a la suba de los alimentos, desde la consultora Eco Go señalaron que el relevamiento correspondiente a la tercera semana del mes “registró una variación de 0,5% de los precios frente a la semana previa”. “Esto implica una desaceleración de 0,8 p.p. en el margen”, destacaron desde la firma, y analizaron: “Con este dato y considerando una proyección de variación semanal del 1% para las próximas dos semanas del mes, la inflación de alimentos consumidos en el hogar en junio treparía a 4,7% mensual (0,3 p.p. inferior a lo previsto la semana previa)”, subrayaron.



Con todo, desde Eco Go esperan que la inflación de junio se ubique en 5%. “Destacan además dentro del mes los aumentos en bienes y servicios regulados, con subas en luz (16,5%), gas (entre 18% y 25%), prepagas (10%), colegios en Provincia de Buenos Aires (8%), y gasoil (12%), entre otros”, señalaron.



En la misma línea, desde Ecolatina sostuvieron que, para lo que resta del mes, “si bien los precios núcleo podrían desacelerarse un (leve) escalón más, las subas autorizadas en combustibles impactarán de lleno en los precios regulados, generando que la inflación mensual de junio no sea muy diferente a la observada en mayo (fue 5,1%)”. “Como resultado, la inflación del segundo trimestre (17%) cerrará por encima de la del primero, y, pese a que en la segunda parte del año estimamos una desaceleración, la suba de precios cerraría el año en torno 70% interanual”, concluyó la firma en el informe difundido por Ámbito Financiero.