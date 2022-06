Proyecto para gravar Renta Inesperada: en qué consiste y a qué empresas apunta

Política Gobierno anunció envío al Congreso de proyecto de Ley que grava renta inesperada

El Gobierno enviará en los próximos días al Congreso el proyecto para gravar la renta Inesperada, una iniciativa que apunta a regular las ganancias de grandes empresas generadas por el shock que provocó la guerra en Ucrania, que se aplicará a través de una sobre-alícuota del Impuesto a las Ganancias de Sociedades de Capital en el ejercicio fiscal 2022.El proyectoy tendrá vigencia sólo para el ejercicio fiscal 2022, en base a los balances finalizados luego de la sanción de la ley y durante un año a partir de esa fecha."Hay empresas que se favorecen con el alza de los precios internacionales debido a la guerra y, en consecuencia, venden sus productos a precios más altos obteniendo una ganancia extraordinaria que no proviene de mejoras en la productividad, de mayores inversiones, ni de mayor producción sino simplemente del contexto", detalló el Ministerio de Economía en un parte de prensa.Y agregó: "Un mecanismo para reducir esta dinámica de concentración de la riqueza en pocas manos es través de una alícuota a la "renta inesperada" que permite gravar las ganancias extraordinarias producto de la guerra y darle más recursos al Estado Nacional y a las provincias para redistribuir"Actualmente, países como Italia y Reino unido aplican impuestos similares.En Italia se aprobó un impuesto a la renta inesperada de empresas energéticas con aumentos de, al menos, 5 millones de euros en sus ganancias entre octubre del 2021 y marzo del 2022, a las que se les aplica una tasa del 10% que, en mayo, se anunció que busca elevarse al 25%, y con el que se espera recaudar 4.000 millones de eurosEn Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson anunció que buscará gravar la renta inesperada con una tasa del 25% a las compañías energéticas productoras de gas y petróleo, con el que se espera recaudar US$ 6.300 millones que se destinarán a subsidiar a 8 millones de hogares.El presidente Alberto Fernández aseguró que "el Congreso tiene la obligación de acompañar y sacar esta ley" porque el principal eje de la iniciativa que grava la renta inesperada es que "unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías".Al encabezar el anuncio en el Museo del Bicentenario en Casa Rosada junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, el jefe del Estado dijo que "el mundo está viviendo una guerra singular" que trasciende a los países afectados y adquiere características de guerra económica que afecta a todo el orbe, en referencia al conflicto bélico que mantienen Rusia y Ucrania."Estamos en riesgo de que el mundo entre en un proceso de falta de alimentos muy grande, un riesgo creciente, porque han salido dos grandes exportadores del mercado de trigo, por ejemplo, o del de girasol, y eso son alimentos que faltan", expresó Fernández y señaló que "la crisis ya afecta a África, a Asia, a Centroamérica".En ese sentido, Fernández sostuvo que "la guerra nos somete a que millones de seres humanos entren en riesgo y a que muy poquitos ganen muchísimo con los efectos de este conflicto, y esa es la inmoralidad que no podemos permitir. Es la indecencia que desde la política y desde el manejo del Estado no se debe permitir"."Esa ganancia que nadie esperaba tener, porque nadie esperaba una guerra de estas características, no llega al conjunto social. En la Argentina tienen un efecto dual, porque ganamos vendiendo trigo porque el trigo sube, pero a la vez nadie desacopla los precios internos, que entonces suben a la par del internacional", agregó el Presidente."Si unos ganan mucho mientras millones se empobrecen, eso no es una sociedad, se parece más a una estafa. Y no hemos venido para convalidar estafas sino igualdades, para equilibrar aquello que se ha desequilibrado", prosiguió Fernández.El Presidente descartó que la iniciativa sea un proyecto intempestivo y observó que "no estamos irrumpiendo con ninguna norma tirada de los cabellos o sacada de la galera, sino que estamos haciendo algo que el mundo hizo antes y que hace ahora" y mencionó a países como Gran Bretaña, Italia o Estados Unidos.Y concluyó: "el Congreso tiene la obligación de acompañar y sacar esta ley. No es una obligación del Frente de Todos, sino de todos los diputados y los senadores, porque necesitamos que en una situación tan ingrata -que no sabemos cuando va a terminar- unos pocos no ganen tanto en desmedro de las inmensas mayorías. Hemos venido a construir justicia social, y eso es todo lo que estamos haciendo".