Se duplicaron las ventas de dólar ahorro en el primer cuatrimestre

Las compras de dólar ahorro aumentaron 122% durante el primer cuatrimestre del año respecto al mismo período del año pasado y llegaron a US$ 669 millones, según datos que informó el Banco Central.



Entre enero y abril de 2021 la autoridad monetaria había vendido US$ 301 millones para satisfacer la demanda de los particulares para atesoramiento.



La evolución durante los primeros meses de este año fue la siguiente: enero US$ 184 millones, febrero US$ 182 millones, marzo US$ 165 millones y abril US$ 138 millones.



Los primeros dos períodos se observa el impacto de las vacaciones de verano, tendencia que también se había observado el año pasado.



La cotización al día de la fecha del dólar ahorro es de $ 205,94, valor al que se llega luego de aplicarle el 65% de impuestos.



Los particulares que no registren ningún aporte estatal están habilitados a comprar hasta US$ 200 por mes.



Pero ese monto se reduce si el ahorrista por ejemplo realizó alguna compra en dólares mediante tarjeta de crédito.



No pueden adquirir dólares oficiales: monotributistas con préstamos vigentes; compradores dólar MEP o "Bolsa" deben esperar 90 días desde la última transacción; quienes hayan recibidos sus salarios mediante ATP y deudores de planes tomados con AHORA 12.



A diferencia de otros momentos, la cotización del dólar ahorro se encuentra a la par del "blue" que hoy cerró en torno a los US$ 207.