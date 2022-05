Corrientes: estaciones de servicio comienzan a aplicar cupos por falta de gasoil

Con subas que aumentan al menos cada dos meses, y una preocupante escasez de combustibles, el Vicepresidente de Cámara de Empresarios de Estaciones de Servicio, Oscar Pacheco, aseguró que "la situación empeora día a día", dijo en referencia a la situación que ocurre en la provincia de Corrientes."A veces nos quedamos hasta dos o tres días sin que la petrolera nos mande" detalló sobre un panorama en el que no se avizoran soluciones a corto plazo. "CECHA se reunió con las petroleras y quedaron en ver cómo resolver este tema pero hasta el momento no hay nada concreto", indicó."Estamos aplicando el cupo sino no alcanza para nadie", manifestó sobre la medida que empezaron a aplicar en Corrientes ante la escasez."A veces tenemos hasta 1 kilómetro de cola de camiones esperando que llegue el combustible" explicó, y agregó que "la producción se ve muy afectada". Fuente: Radio Dos