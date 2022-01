Google está busca empleados en Argentina: ¿cómo hacer para postularse?

Los empleos que ofrece en Argentina

Puesto de "Reclutador" o Recursos Humanos

Puesto de "Experto técnico de producto"

Los puestos en Google siempre fueron muy valorados a lo largo de todo el mundo por los beneficios extras y porque se suele destacar por un manejo de recursos humanos muy innovador. Desde hace una semana, la empresa está buscando trabajadores en la Argentina para cubrir distintos puestos.La convocatoria la han realizado a través de la cuenta oficial de Linkedin y solo para Buenos Aires, para trabajos exclusivamente presenciales, hay alrededor de 50 búsquedas abiertas.Si bien la mayoría de los nombres de los cargos a cubrir están en inglés, hay algunos de los puestos que ofrecen no lo tienen como requisito. Sin embargo, hay que prestar atención a cada convocatoria porque suelen tener un cartel en el que indican que no considerarán aquellos CV que no estén en inglés.La mayor demanda, teniendo en cuenta que es una empresa tecnológica, está centrada en ingenieros en sistemas y sus equivalentes, aunque también se puede encontrar sobre análisis de datos, ventas, marketing e incluso recursos humanos."El equipo de Ventas de Nuevos Negocios de Google es un grupo de profesionales altamente calificados cuyo objetivo es atraer y obtener anunciantes de alto potencial y, posteriormente, persuadirlos para que incorporen la gama de productos de marketing de Google (por ejemplo, YouTube, Búsqueda de Google y la Red de Display de Google) en sus estrategias de marketing actuales", detalla la publicación.-Licenciatura o experiencia práctica equivalente.-2 años de experiencia en análisis de medios, ventas de publicidad, medios digitales y marketing, o consultoría.-Experiencia en el desarrollo de relaciones con clientes potenciales.-Habilidad para hablar y escribir en inglés y español con fluidez.Los requisitos mínimos son:-Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos, Administración de Empresas, Psicología o experiencia práctica equivalente.-Los recursos humanos tienen una gran importancia en empresas como Google y sobre todo en los puestos de reclutamiento (Imagen ilustrativa).-4 años de experiencia en reclutamiento y/o abastecimiento de ciclo completo en un entorno corporativo o de agencia.-Experiencia en reclutamiento para puestos tecnológicos.-Habilidad para hablar y escribir en inglés y español con fluidez.Requisitos básicos:-2 años de experiencia trabajando con tecnologías web del lado del cliente como HTML, CSS y JavaScript-2 años de experiencia en la gestión de proyectos orientados al cliente hasta su finalización, resolución de problemas técnicos de los clientes y trabajo con equipos de ingeniería, ventas, servicios y clientes-Experiencia en gestión de crisis/escalada-Experiencia con protocolos SQL, XML, HTTP y con bases de datos. Fuente: (Crónica)