Este martes se abona el complemento para el salario familiar: a quiénes abarca

La ANSES comenzará a abonar el Complemento Mensual para el Salario Familiar correspondiente al último mes del año a partir del martes 7. Este pago adicional de las Asignaciones Familiares a más de 3 millones de niños y niñas genera un refuerzo inmediato en los ingresos de más de 2 millones de familias argentinas.



Debido al cuarto aumento anual de la Ley de Movilidad, desde diciembre el pago del complemento se amplía a las y los trabajadores registrados con hijas e hijos a cargo, con ingresos familiares de hasta 128.997 pesos, monotributistas de las categorías A, B, C y D y titulares de la Prestación por Desempleo.



Al respecto, la directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, indicó que "esta medida contribuye a mejorar los ingresos y poner en valor el trabajo de más de 2 millones de familias argentinas; de más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores registrados que todos los días se esfuerzan para salir adelante".



De esta manera, en el mes de diciembre:



- Una trabajadora o trabajador con ingresos familiares de hasta 87.955 pesos o monotributista de las categorías A, B o C recibirá, entre la asignación familiar y el Complemento Mensual, 10.126 pesos por cada hija o hijo.



- Una trabajadora o trabajador con ingresos familiares entre 87.955 pesos y 128.997 pesos y los monotributistas de la categoría D recibirá, entre la asignación familiar y el Complemento Mensual, 6830 pesos por cada hija o hijo.



El complemento se deposita de forma automática en la misma cuenta y fecha en la que se abonan las asignaciones familiares todos los meses, de acuerdo con el calendario de pagos y según terminación de DNI. No es necesario realizar ningún trámite.