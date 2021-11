Inscriben al Programa Mi Pieza: el 1 de diciembre se realizará el segundo sorteo

El segundo sorteo del programa Mi Pieza se realizará el 1 de diciembre, anunció el Ministerio de Desarrollo Social, que aclaró que continúa abierta la inscripción para participar por esa línea de financiamiento destinada a mujeres residentes en barrios populares (registrados en el Renabap) que necesitan remodelar o refaccionar su vivienda.El programa depende de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) del ministerio que conduce Juan Zabaleta y tiene como objetivo facilitar el acceso de algunas mujeres a la posibilidad de ampliar su vivienda, mejorar el techo de su casa, sus paredes o sus pisos, remodelar o cambiar aberturas, instalar divisiones en el interior y todo tipo de refacciones menores de plomería y/o electricidad, entre otras obras.Las ganadoras del sorteo podrán recibir 100.000 o 240.000 pesos que se cobrarán en dos cuotas, un 50% para iniciar los trabajos y el resto luego de validar el avance de la obra a través de una aplicación de celular.En el primer sorteo, que se realizó en octubre, fueron adjudicadas más de 35 mil mujeres de barrios populares, lo que significó una inversión de 8 mil millones de pesos en transferencia de dinero.Desde la cartera social explicaron que aquellas mujeres que ya se inscribieron y no resultaron ganadoras en esa ocasión no necesitarán hacer ningún nuevo trámite para volver a participar.El 43,5% de las mujeres inscritas en el programa declaró vivir en situación de hacinamiento crítico, es decir que conviven tres o más personas por ambiente; mientras que para el 30,2% el hacinamiento sería "moderado" ya que conviven entre dos y tres personas por ambiente, según informó la cartera social.Entre las condiciones para participar, las mujeres deberán tener más de 18 años, ser argentinas o con residencia permanente, y residentes de un Barrio Popular del ReNaBaP.Además, deben contar con Certificado de Vivienda Familiar y no haber sido ganadoras en sorteos anteriores.Por último, el ministerio detalló que el programa Mi Pieza es compatible con cualquier prestación social, incluido el Potenciar Trabajo, y quienes no completen el avance de obra quedarán inhabilitadas para nuevas líneas de asistencia económica.La inscripción seguirá abierta sin límite de tiempo, a través de la página www.argentina.gob.ar/mipieza, y en febrero se realizará la tercera edición del sorteo.