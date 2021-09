Otros 32.000 trabajadores entrerrianos no pagarán Impuesto a las Ganancias

El gobernador Gustavo Bordet destacó que otros 32.179 trabajadores entrerrianos no pagarán impuesto a las ganancias. Lo dijo al conocerse la elevación del mínimo imponible que decretó el gobierno nacional. También sostuvo que la medida “contribuye a recuperar el salario y beneficia a las familias”.A través del decreto Nº 620, publicado este jueves en el Boletín Oficial, dejarán de pagar el impuesto a las ganancias todas las personas que perciban menos de 175.000 pesos. Aquellos que cobren entre 175.000 y 203.000 lo harán en menor proporción.La medida exime del pago del Sueldo Anual Complementario a las y los trabajadores cuya remuneración promedio del segundo semestre no supere los $175 mil, y garantiza que los aumentos en paritarias no sean incluidos en el pago del impuesto.Bordet recordó que el mecanismo de la suba del piso del impuesto a las ganancias por decreto estaba previsto en la Ley aprobada recientemente por el Congreso. “El compromiso del presidente y de los gobernadores es aliviar la situación de las y los argentinos”. “Toda la sociedad hizo un gran esfuerzo para combatir esta pandemia y queremos reactivar la economía lo más rápido posible”, agregó.Por último, el mandatario entrerriano recordó que “reducir el pago del impuesto a las ganancias fue apenas una promesa en otros momentos, hoy nosotros lo estamos haciendo realidad. Porque desde un primer momento escuchamos a la sociedad y trabajamos para darle al país y, por supuesto, a Entre Ríos todo su desarrollo”.Son 32.179 las y los trabajadores de Entre Ríos que dejarán de pagar este impuesto con la medida anuncia hoy por el gobierno nacional. 1.433 de Colón; 3.594 de Concordia; 1.021 de Diamante; 886 de Federación; 401 de Federal; 242 de Feliciano; 1.173 de Gualeguay; 3.181 de Gualeguaychú; 400 de Islas del Ibicuy; 1.127 de La Paz; 791 de Nogoyá; 12.344 de Paraná; 258 de San Salvador; 559 de Tala; 3.005 de Uruguay; 883 de Victoria; y 882 de Villaguay.