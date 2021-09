Quiénes cobran este lunes los beneficios de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que mañana se abonarán por ventanilla de las sucursales bancarias habilitadas,de personas con documentos de identidad que terminen en 8 y cuyos haberes no superen la suma de 29.135 pesos.Mismo número de DNI aplicará para losque mañana tendrán depositado en sus cuentas el monto correspondiente, al que podrán acceder con la utilización de la tarjeta de débito.En el caso de quienes perciben laeste lunes será el turno de las titulares con documentos finalizados en 6.Asimismo, el subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas natural delserá depositado mañana en las cuentas de las personas con documentos terminados en 8.Por último, en el marco del, la ANSES abonará este lunes el pago extraordinario equivalente al monto del bolsón de alimentos para jubilados y pensionados con documentos concluidos en 8 cuyos haberes no superen los $ 29.135.Para más información se puede ingresar a www.pami.org.ar/programa-alimentario