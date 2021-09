Destacan que en ocho meses el Banco Central compró US$ 7.108 millones

El Banco Central (BCRA) cerró los primeros ocho meses de 2021 con un fuerte colchón de compras netas de dólares de US$ 7.108 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), el segundo mejor año en el acumulado de los últimos once años, según datos oficiales.



En ese sentido, fuentes oficiales confirmaron a Télam que si bien en las primeras dos jornadas de septiembre el BCRA debió vender US$ 160,5 millones para abastecer los pedidos de importadores ante el menor flujo de exportaciones por una menor oferta de exportadores del sector agrícola debido a que finalizó la época de cosecha gruesa, se trata de un mes históricamente "vendedor" para el Central.



De hecho, la intervención en el MULC del Banco Central sólo fue compradora para un mes de septiembre en 2012 durante los últimos 11 años, con un promedio de saldo vendedor de US$ 956,16 millones desde entonces.



Datos oficiales muestran que en los últimos 11 años sólo en 2011, 2012, 2014 y 2016 se completaron los primeros nueve meses del año con saldos positivos en la compra de dólares.



"Veremos cuánto es el cierre del mes, pero en el año venimos muy bien", aseguraron desde el BCRA.



En el acumulado hasta hoy el Banco Central lleva US$ 6.947,9 millones en compras en el mercado de cambios (US$ 160,5 millones menos que al iniciar septiembre), lo cual representa niveles muy superiores a años previos, el peor de ellos el 2018 cuando para esta época del año se llevaban ventas por casi US$ 16.000 millones.



"Sigue siendo el segundo puesto en el acumulado de nueve meses en los últimos 11 años", destacaron las fuentes.



A esto debe sumarse que el 23 de agosto se incorporaron a las reservas internacionales los US$ 4.334 millones en Derechos Especiales de Giro (DEGs) que el Fondo Monetario Internacional (FMI) distribuyó para la Argentina, en base a la cuota de participación del país en el organismo multilateral.



De esta forma, los activos de respaldo que tiene al autoridad monetaria superaron los US$ 46.000 millones por primera vez desde octubre de 2019 y potencia de esta forma el aumento de reservas que viene registrando desde diciembre del año pasado.



Las reservas internacionales llegaron a descender hasta los US$ 38.619 millones a principios de diciembre del años pasado pero, desde entonces, recuperaron volumen.



"El BCRA cuenta con una posición robusta para enfrentar eventuales episodios de mayor volatilidad financiera, que en Argentina han coincidido típicamente con los períodos electorales", aseguró días atrás la autoridad monetaria en su informe de Política Monetaria.