La Expo Rural Gualeguaychú 2021 será nuevamente una “exposición ganadera”

De este modo, la Expo Rural que venía congregando a miles de visitantes en las últimas ediciones deberá esperar hasta la normalización de la situación en torno al Covid-19.En este marco, la 128° Exposición Ganadera se realizará los días 20, 21 y 22 de agosto; sólo contemplará juras y remates y se aplicará el protocolo sanitario que se viene cumpliendo desde el inicio de la pandemia y que ha permitido seguir realizando dichas actividades durante este último año y medio.“La idea es no perder la plaza, ni el vínculo con las cabañas y los productores, eliminándose todas las actividades y atracciones que apuntaban al público en general que tanto se había acostumbrado a disfrutar la familia gualeguaychuense”, indicaron desde SRG.El presidente de la entidad organizadora, Sergio Dalcol, explicó que “básicamente será una actividad dirigida a cabañeros que expondrán sus reproductores y a compradores interesados. En su estructura será muy similar a la de 2020, con el tradicional remate y la jura de los reproductores bovinos, equinos y ovinos. No habrá granja, ni stands, ni maquinaria y tampoco espectáculos”, remarcó.Desde la organización agregaron que “independientemente que no sea un evento orientado a la familia en general, será un producto muy interesante para la comercialización de algunos nichos comerciales e industriales. Y en ese sentido al catálogo tradicional se agrega en esta edición la versión digital, entre otros formatos publicitarios que existirán en el predio”, comentaron.Asimismo, se invita a cabañeros, productores y socios a consultar en la web de SRG las planillas y condiciones de inscripción. La misma es: https://www.sruralgualeguaychu.com.ar/exposiciones/ Fuente: Máxima On Line