Tarjeta Alimentar: el Gobierno analiza quitar el pago del IVA a beneficiarios

La Tarjeta Alimentar permite comprar todo tipo de alimentos, a excepción de bebidas alcohólicas. Tampoco se puede usar para extraer dinero.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anticipó que en el Gobierno nacional analizan la posibilidad de reducir el IVA en los alimentos que se compren con la Tarjeta Alimentar.



"La idea es que la persona que compre con la Tarjeta Alimentar leche, carne, frutas y verduras tenga descuento del IVA para que paguen menos impuestos los que menos tienen", dijo Daniel Arroyo en declaraciones a Radio 10.



"Que no paguen IVA quiere decir un hecho de justicia distributiva porque el que tiene menos, pagará menos impuestos, pero también orientar a la buena nutrición real", apuntó el ministro de Desarrollo Social.



Respecto al mecanismo que se aplicará para reducir el IVA a las compras con Tarjeta Alimentar, Daniel Arroyo estimó que "lo más probable es que no se necesite una ley para esto, sino que lo que vamos a hacer es que directamente a cada persona que compre uno de estos alimentos, se le reintegre ese porcentaje en la misma tarjeta".



En diálogo con Radio 10 y El Destape, el funcionario no descartó el regreso del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia). "Un nuevo IFE no está descartado. Estamos evaluando todas las alternativas. Está claro que a más frío hay más dificultades con el coronavirus y que estamos en una situación crítica en materia social", señaló. Tarjeta Alimentar de ANSES: qué es y quiénes pueden obtenerla La Tarjeta Alimentar es un instrumento que entrega el Estado nacional para que todos accedan a la canasta básica alimentaria.



Está dirigida a madres o padres con hijos e hijas de hasta 14 años de edad que reciben la AUH. También a embarazadas a partir de los 3 meses que cobran la asignación por embarazo, personas con discapacidad que reciben la AUH. Madres con 7 hijos o más que perciben Pensiones No Contributivas.