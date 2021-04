Para el Gobierno "no será necesario" cerrar empresas por el brote de Covid 19

El ministro hizo referencia al dato del 42% de pobreza que difundió el INDEC y aseguró que el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) evitaron un número mayor de personas en esa situación.



Dijo que el salario complementario "contuvo la pérdida de empleos y el IFE permitió generar un ingreso de emergencia que evitó "daños mucho mayores".



En declaraciones radiales, el funcionario desechó la posibilidad de tomar medidas extremas en el sector productivo por la segunda ola de coronoairus.



"Pensamos que no será necesario recurrir a un cierre como el del año pasado. En ese momento se trataba de una pandemia de la que sabíamos muy poco, había mucho desconocimiento sobre cómo operaba y sirvió para hacer un trabajo muy fuerte de equipamiento de hospitales", explicó.



Señaló que "el sector productivo aprendió a producir en pandemia. Las industrias aplicaron protocolos, aprendieron y adecuaron toda su línea de producción para ser parte de la solución, y no parte del problema".



Kulfas dijo que el Gobierno de Alberto Fernández tuvo que asumir "después de dos años de caídas muy fuertes" y agregó que "mientras empezábamos a ordenar la economía para volver a recuperarnos vino la pandemia y ahí uno de los momentos más duros que tuvo que vivir la Argentina en las últimas décadas".



"Ahora estamos en el camino del crecimiento, ya vemos desde enero una mejora en la actividad económica y estamos viendo que el empleo se está recuperando", remarcó.



Al respecto, explicó que la actividad lleva "ocho meses consecutivos de crecimiento del empleo de la industria, seis meses consecutivos en la construcción, es decir, estos dos sectores están liderando el crecimiento y la recuperación del empleo".



"La expectativa que tenemos es en base a las políticas macroeconómicas más el esquema de acuerdo que hemos ido trabajando con los sectores de la producción, vamos lograr una reducción de la inflación", indicó el funcionario.



Agregó que "la Argentina tiene el problema de ser una economía bimonetaria. Es un país donde tenemos algunos insumos dolarizados, porque son importados, y otros que se fabrican en el país, pero que al ser exportables terminan teniendo un precio referenciado al precio internacional".



"No es un problema de este gobierno ni del anterior, es de varias décadas, es estructural y tenemos que modificarlo", consideró.



Según el informe reciente del INDEC, la economía arrancó el año con una caída interanual del 2%, pero con una suba del 1,9% contra diciembre.



NA.