Gobierno lanza un plan para impulsar inversiones para las exportaciones

El Gobierno nacional avanza en el desarrollo de un plan que fomente las exportaciones mediante la implementación de un nuevo régimen, según lo resuelto este miércoles en la reunión del Gabinete Económico.



Este plan, que se convertirá en un decreto en los próximos días, tiene como objetivo primordial aumentar la previsibilidad de la inversión extranjera directa o de la inversión nacional financiada con crédito externo, con destino a incrementar las exportaciones.



Este programa se sustenta sobre una norma que prevé que el 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones que estén vinculadas a una nueva inversión serán de libre aplicación por hasta un máximo anual equivalente al 25% del monto bruto de divisas ingresadas para el proyecto.



Asimismo, ese 20% podrá destinarse al pago de capital e intereses de pasivos en el exterior, utilidades y dividendos de balances cerrados y auditados, y repatriación de inversiones directas de no residentes, explicaron desde el Ejecutivo.



En caso de que estos cobros de las exportaciones no se realizan de forma inmediata a los usos previstos, "los fondos podrán ser depositados hasta su utilización en cuentas en el exterior de entidades financieras argentinas y/o en cuentas locales en moneda extranjera en bancos argentinos", señalaron.



"El propósito fundamental de este proyecto es incrementar las exportaciones, crear empleo, fortalecer la competitividad de los diversos sectores económicos y fomentar un crecimiento económico sustentable y equitativo", argumentó el Gobierno.



Según información oficial, el programa prevé:



-Actualmente las operaciones comerciales y financieras de las empresas corren por vías separadas. Las exportaciones deben ser liquidadas y los pagos de deuda o repatriación de capital requieren, en general, de un pedido de conformidad al BCRA.



-El proyecto propone que, para nuevas inversiones que incrementen las exportaciones previa aprobación, sea posible usar la generación de divisas para repatriación de capital e intereses.



-El régimen prevé que el 20% de las divisas obtenidas en las exportaciones vinculadas a una nueva inversión serán de libre aplicación por hasta un máximo anual equivalente al 25% del monto bruto de divisas ingresadas para el proyecto.



Al respecto, el ministro de Economía Martín Guzmán sostuvo el Gobierno "viene dando pasos para construir condiciones macroeconómicas que promuevan una economía más dinámica desde lo productivo y más estable".



"Esta medida consiste en una adaptación del esquema de controles de capitales de modo de favorecer las inversiones en la economía real, mientras se siguen desalentando los movimientos de capitales de corto plazo y de tipos especulativos que generan inestabilidad cambiaria”, enfatizó.



La medida implicará "inversiones concretas de empresas que van a estar generando trabajo y producción en Argentina y aumentando la capacidad exportadora del país, en sectores como el minero, industrial, agro-industrial y energético", expresó.



Por su parte, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, resaltó: “Esta iniciativa otorga beneficios al ingreso de capitales asociado a la inversión y la creación de empleo y no a la economía especulativa. Aquellos que ingresen capitales y exporten podrán dedicar parte de ese resultado al giro de obligaciones con el exterior, incentivando la entrada de capitales y mejorando la balanza de pagos”.