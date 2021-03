El dólar blue cerró $14 por debajo del solidario: Sigue más barato que el MEP

El dólar blue es el más barato del mercado, al cotizar a $144, de acuerdo a un promedio de cotizaciones realizado por Ámbito, debido a una menor demanda en el segmento oficial, una mayor oferta en el circuito paralelo y a la menor emisión monetaria. ¿Cuánto dura este "veranito" en el circuito paralelo? Ésa es la respuesta que respondieron distintos analistas consultados por Ámbito.



Este viernes, el dólar blue cerró $14 por debajo del solidario y se mantiene más barato que el MEP. La brecha con el oficial mayorista, no obstante, se ubica por debajo del 60%, al 59,3%, su nivel más bajo desde abril de 2020.



Martín Rajnerman, economista jefe de Ecolatina, puntualizó en diálogo con Ámbito que "el dólar solidario en el escenario actual es poco representativo ya que poca gente está realizando viajes al exterior por motivo de la pandemia y la compra de dólares está restringida a un cupo mensual de u$s200 (e incluso muchas personas no están comprando nada debido a la pérdida de poder adquisitivo). Así que una explicación sobre que el dólar blue está más barato que el solidario es que, en el segmento oficial, existe una acotada demanda que resta presión al segmento".



Agregó que también se está dando una "especie de 'veranito'" en el segmento paralelo por una mayor oferta debido a la necesidad de pago del impuesto a las grandes fortunas (contribuyentes venden en ese circuito para afrontar esa obligación en pesos) y que la cotización actual sigue siendo "cara" en términos históricos. "Todo esto termina arbitrando entre los distintos mercados".



Christian Buteler, analista financiero, señaló a Ámbito que "no es fácil de explicar que el blue sea el más barato del mercado, porque lo lógico es que en la escala se ubique primero el dólar oficial, luego el MEP y el CCL y en último lugar el blue, como el más caro. Pero hoy sucede a la inversa, y es así hace bastante tiempo".



Buteler señaló como uno de los factores que explican esta situación es que "cuando se desató la crisis en 2018, hubo un fuerte proceso de dolarización por parte de ahorristas, que se profundizó luego poco antes de las elecciones PASO en agosto de 2019. Sin embargo, con la crisis de 2020 por la pandemia, muchos ahorristas están vendiendo esos dólares para completar sus ingresos o vivir directamente de ellos".



Otro motivo mencionado por el analista financiero es que "el ministerio de Economía -en conjunto con el BCRA- mantuvieron la cantidad de dinero bastante estable, eso le restó presión al tipo de cambio porque hubo menos billetes circulando".



En tanto, Walter Morales, presidente y economista jefe de la consultora Wise, señaló que "hay un único factor que hace que el blue esté ofrecido: el repunte de la economía hace que muchos agentes económicos necesiten inyectar pesos en sus empresas para incrementar la oferta y poder atender en tiempo y forma a la demanda".



También se podría sumar como causal el hecho de que "el mercado le cree al ministro de Economía Martín Guzmán cuando dice que va a ajustar el tipo de cambio entre 2% y 2,5% mensual".



Consultado sobre sus expectativas con respecto a la evolución la cotización del blue, Rajnerman consideró que "es probable que aumente la demanda en el corto plazo" y marcó que para que esto suceda "debería darse un atraso cambiario en el mercado oficial, generarse una mayor incertidumbre financiera o que se incremento la liquidez a partir de una emisión monetaria".



Por su parte, Buteler planteó que "es difícil" estimar durante cuánto tiempo se mantendrá en esos valores -sobre todo, en relación a la brecha con los otros dólares- porque hay cierta distorsión ya que éste no es el orden natural de los precios, pero dependerá dependerá de la política monetaria del BCRA en el mercado cambiario oficial".



En este sentido, el analista mencionó que "si las autoridades monetarias mantienen el nivel actual de emisión, se puede llegar a lograr alguna estabilidad en el mercado cambiario, pero si vuelve a incrementarse la emisión por necesidades de financiamiento se podría dar un nuevo salto del dólar".



El blue había amagó con repuntar a fines de 2020, pero desde que comenzó el nuevo año no da síntomas de despegue. En lo que va del año, la cotización paralela acumula un retroceso de $21.