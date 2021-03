Corredores inmobiliarios buscan cambios en la ley de Alquileres

La Ley de Alquileres lleva ocho meses de vigencia, se sancionó en julio del año pasado, pero legisladores y referentes del sector inmobiliario ya están solicitando cambios a la norma, ya que argumentan que los cambios trajeron como consecuencia aumentos en los valores de los contratos y la caída en la oferta de las propiedades en alquiler.



Entre los principales cambios que trajo la nueva ley están la extensión de los contratos por un plazo mínimo de tres años y la actualización de los valores en forma anual y a través de un índice elaborado por el Banco Central, que combina la evolución de los salarios del sector privado y la inflación.



Esta semana, las autoridades del Colegio Profesional Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba) se reunieron con un grupo de diputados, que ya presentaron o van a presentar proyectos de ley para la derogación o la modificando de la Ley de Alquileres.



Uno de los proyectos que circulan es del diputado de Juntos por el Cambio de la ciudad de Buenos Aires Álvaro González, que va a ser presentando en breve. Su propuesta incluye dos modificaciones: cambiar el plazo mínimo para el alquiler de un inmueble, que vuelva a ser de dos años como mínimo o consensuado por las dos partes (inquilino y propietario); y derogar la actualización anual de los contratos por la nueva fórmula (inflación y salarios). Esta semana, el diputado se reunió con Armando Pepe y Hernán Iradi, presidente y secretario del colegio que agrupa a los corredores inmobiliarios porteños.



“Ojalá sea el primer paso para que desde el Estado se deje de intervenir y asfixiar el mercado formal de alquileres, que tenía un funcionamiento normal antes de esta Ley, y la política pase a enfocarse en los verdaderos problemas de nuestra sociedad, como es la necesidad habitacional”, agregó Hernán Iradi, secretario del colegio.



El otro proyecto es del diputado por la provincia de Buenos Aires, Alberto Asseff, también de Juntos por el Cambio. En conjunto con sus compañeros de interbloque Pablo Torello, Jorge Enríquez, Virginia Cornejo, Gonzalo Del Cerro, Lidia Ascarate, Alicia Terada y Aida Ayala presentó el 18 de enero pasado un proyecto que directamente busca derogar la Ley de Alquileres (N° 27.551).



En este caso, el proyecto promueve que la acción de desalojo se lleve a cabo por juicio sumarísimo, lo que permite que el juez ordene la inmediata entrega del inmueble. De esta forma, se busca promover un sistema de desalojo más ágil y sencillo que remplace al sistema actual que, según el diputado, es complejo, engorroso y provoca un desgaste innecesario al propietario del inmueble, lo que desalienta las inversiones y el alquiler.



Desde Cucicba explicaron que la Ley de Alquileres se convirtió en un fracaso, teniendo como resultado una fuerte suba en el valor de los alquileres y un retiro masivo de propiedades del mercado locativo, afectando tanto a inquilinos como a propietarios. “Esperamos que no falte mucho para que la mayoría de diputados y senadores reconozcan el fracaso de la norma y se pueda avanzar cuanto antes en su derogación o modificación, brindando al sector la previsibilidad que tanto inquilino como propietarios necesitan. El sector no puede seguir esperando”, destacó Marta Liotto, vicepresidente de Cucicba.



“Algunos legisladores quieren la derogación de la ley y presentaron una nueva propuesta para los desalojos, por trámite sumarísimo para erradicar las usurpaciones y que los desalojos sean un poco más flexibles. Con las casas que son usurpadas muchas veces hay problemas para iniciar un juicio cuando el titular del inmueble falleció y aun no está la declaratoria de los herederos. Nosotros apuntamos a la inmediatez, con la modificación de dos puntos de la ley. La duración del contrato, que vuelva a ser de dos años o lo que las partes convengan libremente. Y que la indexación vuelva a ser convenida entre las partes. En los usos y costumbres se pactaba cada 6 meses”, agregó Liotto.