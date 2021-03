Nuevo aumento en el precio de los cigarrillos: cuestan entre 9 y 10% más

Muchos kioscos aplicaron el ajuste, ya en días anteriores, a pesar de que el incremento, de manera oficial, debería empezar a regir este lunes."desde le fin de semana aumentaron los cigarrillos; hay algunos clientes que se quejan y otros no. La mayoría lo toma bien", definió la propietaria de un quiosco de Paraná.Muchos clientes "no estaban al tanto" del incremento y se enteraron cuando llegaron con la demanda al local."Aumentaron aproximadamente 10 pesos. Actualmente un Marlboro común está 210 pesos, uno de 10, 120 pesos. El Chesterfield sigue igual. Algunos aumentaron y otros no", aseveró la joven.Ante las subas de los precios, muchos fumadores comenzaron a comprar todos los elementos necesarios para armar cigarrillos: tabaco, papel, filtros y aparatos que sirven para facilitar el armado, además a un costo inferior al de los cigarrillos más caros.En este sentido, desde el quiosco afirmaron: "Hay gente que lleva tabaco y las hojas, es más más barato. Los filtros cuestan 200, el tabaco, 150 pesos, la seda (que tiene para unos 60 cigarrillos) 100 pesos. Es lo que más llevan. Hay más variedad. La gente va optando por los precios". Elonce.com.