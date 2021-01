Tarifazo 2021 en Santa Fe: aumenta la luz, el agua, las patentes y el colectivo

Electricidad

Se vienen semanas de altas temperaturas en Santa Fe, no sólo desde el punto de vista climático sino, además, en la economía de las familias de la provincia. Como informó El Litoral días atrás, se vienen aumentos en la mayoría de los servicios e impuestos.El último que se conoció fue el de la energía eléctrica. Para los usuarios residenciales la actualización será del 0,6%, los comerciales del 6,1% y las industrias, del 6,7%, informó este diario. Cabe mencionar que que no se modificaban las tarifas desde marzo de 2019.Otro de los servicios que aumenta es el agua. A mediados de diciembre, El Litoral anticipó que habrá un incremento del 32% aprobado por la gestión de Omar Perotti en el servicio que brinda Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) a partir de enero. En la oportunidad, se explicó que se trata de una suba que había quedado pendiente de ser instrumentada en el año 2018.Al mismo tiempo, la Administración Provincial de Impuestos (API) confirmó la suba de la patente de los vehículos santafesinos. El aumento viene de la mano de las valuaciones de los automóviles. Los incrementos irían entre el 80 y el 115% con respecto a las cuotas del 2020. De ello dan cuenta lectores de El Litoral que ya reportaron una fuerte alza en los valores de la patente. “Acabo de obtener desde la web de la provincia la primera cuota de la patente. Vino con un 84% de incremento!! Una vergüenza!!! De $ 2.208 en 2020 pasé a pagar $ 4.058 ahora en la primera de 2021. Indignación total....”, compartió un santafesino a través de WhatsApp con las respectivas capturas de pantalla.Como si todo lo anterior fuese poco, en el mediodía de este miércoles El Litoral confirmó algo que se venía especulando hace semanas: aumenta el precio del boleto en el colectivo urbano de pasajeros. El incremento se aplica luego de 16 meses donde no hubo reajustes. Desde el 8 de febrero, según indicaron desde el municipio, el pasaje común costará $ 42.35