Bahillo destacó el valor de la economía solidaria en tiempos de pandemia

Además, sostuvo: “Es por eso queremos poner de relieve el efecto social multiplicador que genera el cooperativismo solidario, creando y distribuyendo riqueza y fundamentalmente trabajo genuino”. “Hoy con un proyecto consolidado, que permite vivir a muchas familias entrerrianas y por sobre todas las cosas, trabajando dignamente. Es por esto que queremos reconocer el empeño, la capacidad creativa y fundamentalmente la perseverancia para concretar los sueños colectivos”, reflexionó BahilloEn ese marco, el ministro de Producción reconoció el aporte que viene realizando la Cooperativa de Trabajo del Centro “que en muchas oportunidades no tiene la difusión necesaria”, aseveró.La Cooperativa de Trabajo del Centro Limitada es un taller textil fundado en 2004 para proveer empleo a personas que habían perdido su trabajo debido a la crisis del 2001. En la actualidad cuenta con alrededor de 100 asociados, y confecciona uniformes para fuerzas de seguridad, como así también ropa de trabajo y calzado de seguridad, con una línea de montaje organizada y utilizando herramientas láser, a lo cual sumaron debido a la pandemia la confección de barbijos, kits sanitarios y material descartable para el Ministerio de Salud de la provincia.Consultado al respecto, el presidente de la cooperativa, Diego Gómez, indicó: “Fabricar barbijos y material descartable para Salud fue una muy buena experiencia, porque no sólo diversificamos nuestra oferta, sino que recibimos la confianza del gobierno al adquirir nuestros productos. Durante dos meses todo lo que fue venta de kits sanitarios y ropa de gimnasia fue lo que nos permitió sobrevivir cuando no había encargues de ningún tipo, estamos hablando de marzo-abril de 2020”.Luego agregó que “a las dos semanas de decretada la cuarentena a nosotros se nos cortó la cadena tanto de pagos, compras y de adquisición de insumos, pero teníamos algo de material que podía ser utilizado para hacer kits sanitarios. Por suerte, Desarrollo Social nos consultó en ese momento si podíamos hacer, trajimos una muestra de lo que requerían y adaptamos nuestras máquinas para esta nueva tarea. Después nos llamaron desde el Ministerio de Producción para encargarnos pantalones de jogging y remeras para las personas que iban a estar internadas en los hospitales de la provincia”.Por otro lado, Gómez informó que “afortunadamente ganamos una licitación para proveer de uniformes policiales al gobierno de Corrientes, lo cual nos dio un respiro para terminar el 2020 y comenzar este año con trabajo; sumado a que algunas municipalidades están comenzando a licitar compras de ropa de trabajo, lo cual nos da la chance de competir por nuevos clientes”.Finalmente, destacó el apoyo recibido por el gobierno provincial. “Tanto Producción como Desarrollo Social han flexibilizado el acceso a créditos y a algunos subsidios, lo cual nos permite a nosotros comprar insumos a través de créditos blandos. Hemos tenido muy buena repercusión gracias a la visita del ministro de Producción el año pasado, estamos agradecidos también porque han sabido leer nuestras necesidades, las de una economía alternativa como lo son las cooperativas, tan diferentes a las tradicionales como lo son las SRL y SA”, afirmó.