El dólar blue cerró a $156: en la semana acumuló una caída de tres pesos

El dólar blue cerró la semana con una caída acumulada de tres pesos, a $156, mientras el Banco Central vendió hoy unos u$s 50 millones, ante una menor oferta de divisas en el mercado por parte del sector privado.El billete en el circuito financiero informal porteño operó estable por segundo día consecutivo, tras perder tres pesos en solo dos días.El dólar mayorista sumó 14 centavos y se ubicó durante la jornada en $86,57.Con relación al viernes anterior, acumuló un avance de 83 centavos, con lo que aceleró el ritmo ascendente experimentado durante la semana anterior.Tras los últimos movimientos, la brecha con el dólar paralelo quedó en 80,2%.El volumen negociado en el segmento de contado fue similar al del jueves, dado que fue de u$s 287,986 millones.De acuerdo con operadores, el Banco Central finalizó con un balance diario negativo en su intervención.Las estimaciones del mercado apuntan a que el organismo vendió unos u$s 50 millones ante una creciente demanda y una limitada oferta del sector privado.En la sesión anterior había comprado unos u$s 10 millones para fortalecer las reservas internacionales, mientras que anteriormente había sacrificado unos u$s 90 millones.Pese a ello, en el Banco Central confían en que enero, al igual que diciembre, terminará con un balance positivo en las reservas.Este viernes las cotizaciones financieras subieron, en línea con lo ocurrido durante la semana.El contado con liquidación avanzó a $149,09, al tiempo que el dólar bolsa o MEP operó a $146,27.El dólar minorista, según un promedio publicado por el Banco Central, en la Ciudad de Buenos Aires cotizó a $85,756 para la compra y a $92,004 para la venta.Si se suman los impuestos, el denominado "dólar solidario" se ubicó en $151,80.De ese modo, el tipo de cambio al que pueden acceder los ahorristas con un cupo de u$s 200 mensuales acumuló un aumento de 42 centavos en la semana.