La soja aumentó 55 por ciento en un año y se aceleraron las ventas en enero

El rally alcista en el mercado de Chicago logró lo que ni la baja de retenciones consiguió: que se aceleren las ventas de soja de la campaña pasada que aún se conserva en silos. Según las estadísticas oficiales, en la primera semana de enero se comercializaron en el mercado interno poco más de 411.000 toneladas, valor poco habitual para esta época del año.



A la fecha la oleaginosa muestra una suba interanual del 55% mientras se consolida en el mercado internacional en torno a los u$s520 por tonelada, incluso el jueves llegó al pico de u$s527,8. Además, según indica un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en los últimos 30 días el precio de la soja se elevó 23%, es decir u$s100 por tonelada, valores que no resultan para nada indiferentes para el productor agropercuario.



Además, este aumento de precios registrado en los mercados internacionales tiene su correlato con lo que ocurre en la plaza local. Por el lado de la soja, el valor publicado por la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario (CACR) para el jueves pasado fue el equivalente a u$s355 por tonelada, un máximo para este momento del ciclo comercial desde la campaña 2011/12, y sellando un aumento del 35% respecto del precio registrado en igual fecha del año anterior. Además, después del pico registrado a mediados de noviembre (también equivalente a u$s355), este valor representa un máximo desde fines de la campaña 2012/13.



En tanto, los valores a cosecha también se mantienen en niveles máximos. Tomando como referencia la cotización del contrato Soja Rosario Mayo 2021 de Matba-Rofex, el último cierre fue de u$s347,5/t, un máximo para un contrato futuro con vencimiento mayo para este momento del año desde al menos el 2012, mientras que contemplando los precios disponibles promedio para los meses de cosecha (abril y mayo), es el valor más elevado desde el 2012.



En lo que respecta a las exportaciones, desde la Bolsa de Comercio de Rosario detallan: “El conflicto gremial que tuvo lugar entre el 9 y el 29 de diciembre y afectó el despacho granos, aceites y subproductos desde las terminales portuarias generó un importante retraso en los envíos de mercadería argentina al resto del mundo. El volumen embarcado de aceites y harina/pellets de soja totalizó en diciembre 112.600 toneladas y 772.000 toneladas respectivamente, exhibiendo una caída del 75% y 66% en la comparación con igual mes del año anterior. En diciembre, no se embarcaron porotos de soja. En tanto, para el caso del maíz, el volumen exportado desde puertos argentinos fue de 945.000 toneladas, un 53% menos que en diciembre de 2019”.



Sin embargo, según los datos oficiales en enero se está trabajando para compensar ese retraso logístico generado por el paro. Sumando a lo ya despachado a la fecha y lo programado para embarcar en lo que resta del mes, los envíos al exterior de aceite de soja totalizarían 620.000 toneladas, un 28% más que en 2020, mientras que el volumen de harina y pellets a embarcar se ubicaría en 2,8 Mt (+48% vs. ene 2020)



En este marco, aún restarían por venderse alrededor de 11,6 millones de toneladas de la campaña pasada, justo cuando avanza la siembra de la nueva campaña y las lluvias de los últimos días lograron darle alivio a los cultivos ya implantados.



De cara para las próximas semanas se espera un mayor aluvión de ventas por parte de los productores, lo que significa un mayor ingreso de divisas en el primer tramo del año. (Ámbito Financiero)