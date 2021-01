El Gobierno anunció la reapertura parcial de las exportaciones de maíz

El ministerio de Agricultura de la Nación, a cargo de Luis Basterra, anunció la reapertura parcial de las exportaciones de maíz. La medida se tomó luego de negociaciones con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, desde donde garantizaron que hay suficiente maíz para abastecer el mercado interno.



"En virtud del diálogo continuo y el trabajo virtuoso entre el sector productivo, de comercialización y la industria representados por el Consejo Agroindustrial Argentino, con el Ministerio de Agricultura, se logró atender los diversos intereses sectoriales sin desatender los sociales", señaló la cartera agropecuaria en un comunicado.



En la reunión del jueves pasado entre el ministro Luis Basterra e integrantes del Consejo Agroindustrial, desde el sector privado informaron sobre la suficiente existencia de maíz para abastecer el mercado interno.

Hasta el momento no hubo un pronunciamiento de los sectores que convocaron a la protesta, sobre si la misma continuará hasta el miércoles o se levantará. Sin embargo, productores autoconvocados alertaron que están decididos en avanzar con el cese de comercialización, teniendo en cuenta que en muchas Asambleas que se realizaron durante el fin de semana el mandato de las mismas fue expresar el malestar y la preocupación que hay en el interior productivo con la política oficial para el campo, más allá que el Gobierno decidiera dar marcha atrás con el cepo a las exportaciones de maíz.



A partir de que está garantizada la oferta de maíz a los diferentes sectores de la cadena de producción, el ministerio de Agricultura señaló que "falta aún resolver las condiciones de accesibilidad a dicha oferta no sólo en términos de cantidad sino también de precios, y atento al acuerdo del Consejo Agroindustrial, se decide dejar sin efecto provisoriamente la medida de suspensión de registros de declaraciones juradas de ventas al exterior de maíz".



A todo esto, se anunció que durante el período de análisis de las alternativas para el logro de los objetivos, la Subsecretaría de Mercados del ministerio de Agricultura tendrá a su cargo la realización de un monitoreo para garantizar la disponibilidad para la demanda interna de maíz de la campaña 19/20. "A tal efecto, las declaraciones juradas de ventas al exterior no podrán superar las 30.000 toneladas diarias. Estarán exceptuadas de este requerimiento las especialidades Flint y las orgánicas NOP", informaron desde el ministerio.



En otra parte del comunicado, desde la cartera agropecuaria explicaron que luego de las negociaciones que se llevaron adelante con representantes del Consejo Agroindustrial Argentino, se llegaron a acuerdos con actores de la cadena agroindustrial, existiendo un compromiso del sector privado de abastecer el mercado interno de maíz con fluidez hasta el momento que comience a ingresar la nueva cosecha del cereal, cuya siembra atraviesa dificultades en muchas zonas productivas por la falta de lluvias.



Por otro lado, también se expresó la preocupación del ministerio en relación al posible impacto de la situación en los precios internos del maíz sobre las cadenas de transformación en alimentos. En ese sentido, se acordó con el Consejo Agroindustrial un esquema de trabajo que comenzará a funcionar este martes, con el objetivo de desacoplar los precios internacionales de los domésticos.