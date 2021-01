Sector del citrus opina que es "acertada" la quita de retenciones a producción

El productor Fernando Borgo, ex presidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER), valoró positivamente la decisión del gobierno nacional de eliminar aranceles a la exportación de productos de las economías regionales.



Indicó que responde a un pedido sectorial que beneficia a la cadena de valor en general, pero (sobre todo) al productor en particular. Fundamentó en ese sentido la reducción a cero del arancel, que era del 5%, "puede parecer poco, pero impacta de manera específica en el quintero ya que el valor de la materia prima en el producto final es de un porcentaje muy bajo y la devolución es por el total, así que en los hechos ese porcentaje aumenta".



El quintero celebró que se haya instrumentado una herramienta de promoción de exportaciones y que ?dijo- "por esta vez la variable de ajuste no sea, como casi siempre sucede, el productor o el consumidor final". Bordo señaló que las ventajas de no pagar aranceles se verán en los resultados de las exportaciones que iniciarán en marzo, de manera que expresó su expectativa en que la medida se extienda en el tiempo.



Por su parte, el ministro de Producción de Entre Ríos, Juan José Bahillo, precisó que la citricultura tendrá una mejora de la rentabilidad representada por unos 168 millones de pesos derivados de la eliminación del arancel que pesaba sobre las 56.000 toneladas exportadas desde el sector.



Entre las principales actividades económicas regionales beneficiadas por el decreto nacional se cuentan la producción de carne ovina y caprina, curtiembres, huevos, acuicultura, apicultura, alimentos hortícolas en general, hongos, olivos y maíz dulce; frutos secos, frutas tropicales, cítricos, uvas y pasas de uva, frutas de carozo, frutas finas, peras y manzanas, yerba mate, semillas, quinoa, especias, alfalfa, alimentos en base a frutas, jugos de frutas y aceites y esencias de cítricos.