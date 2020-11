Paritarias para personal doméstico: Cuánto piden los gremios y qué les ofrecen

Con una oferta del 24% en cuatro cuotas (diciembre, febrero, marzo y abril) rechazada por el sector sindical, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares se reunió este miércoles para considerar "el incremento de las remuneraciones mínimas" del sector. Habrá un nuevo encuentro el próximo lunes.



La Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares es un órgano tripartito conformado por representantes del Estado, de los trabajadores y de los empleadores.



Los representantes del Estado plantearon, también en cuotas, un incremento del 22%.



Los sindicatos rechazaron ambas propuestas y por los bajos sueldos y los retrasos salariales reclamaron un aumento de entre el 40 y 100%.Los sindicatos también plantearon fijar un adicional del 1% por año de antigüedad y aumentar del 25 al 35% el plus por zona desfavorable.



De los 1,7 millón de puestos de trabajo doméstico, medio millón está registrado y el resto se desempeña en la informalidad.



El sueldo mínimo de las trabajadoras de casas particulares formales o registradas que cumplen una jornada laboral completa y que realizan tareas generales bajo la modalidad con retiro -categoría mayoritaria del sector-- desde mayo tiene una remuneración de $ 17.785,50 o $ 144,50 si el pago es por horas.



Esa categoría es con retiro e incluye tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar. Es un monto inferior al salario mínimo que desde octubre fue fijado en $ 18.900. Y en diciembre pasa a $ 20.587,50. Y también es inferior a los $ 18.128,25 del haber mínimo jubilatorio que rige desde septiembre y que en diciembre pasa a $ 19.035,30.



Los salarios del personal doméstico no se ajustan por el salario mínimo, vital y móvil porque está excluido de ese régimen. Se rige por lo que resuelva la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares Los últimos datos del INDEC marcan que el personal doméstico informal o no registrado fue el más afectado por la pandemia y cuarentena.



Este año, el sueldo de la empleada de casas particulares tuvo un aumento del 10% en dos tramos. El primero en marzo y el segundo en mayo, a través de la resolución 1/2020 de la Comisión. Con la pandemia, el Gobierno incluyó a la empleada doméstica entre los beneficiarios del IFE pero, según el informe de la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA), casi la mitad de las trabajadoras domésticas no lo cobraron.



Por su parte, los empleadores de trabajadoras de casas particulares estuvieron excluidos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) por el que el Estado pagaba los sueldos de los trabajadores privados por el equivalente a entre uno y 2 salarios mínimos.



Los empleadores alcanzados por Ganancias pueden deducir de la base imponible del impuesto los pagos al personal de servicio doméstico: y las contribuciones sociales, hasta $ 123.861,17 en el año.

Fuente: Clarín