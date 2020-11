Cafiero: "Es un Presupuesto de la recuperación, estamos aumentando los recursos"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, destacó el "Presupuesto de la recuperación, con una fuerte inversión social", que impulsa el Gobierno para el año próximo y que fue aprobado por el Congreso, y sostuvo que "el macrista piensa que son todos de su condición y ve ajuste en todos lados".



"Sólo hay que ver el Presupuesto 2021 aprobado por el Congreso, con un 8 por ciento de aumento. Es un Presupuesto de la recuperación, con una fuerte inversión social. Estamos aumentando los recursos", dijo el funcionario en declaraciones a Radio La Red.



En ese marco, Cafiero consideró que "el macrista piensa que todos son de su condición, y ve ajuste en todos lados" e insistió: "Ven ajuste donde no lo hay"



"Hay mucho cinismo y, si no ponemos los datos sobre la mesa, es dejar pasar todo el tiempo que digan cualquier cosa. Ven ajustes y no lo pueden sostener", consideró el ministro coordinador.



El proyecto sancionado contempla para el año próximo una inflación en torno al 29%, un crecimiento de la economía de 5,5% y un déficit fiscal del 4,5%. En tanto, se espera que la divisa estadounidense cierre hacia fin de año a un promedio de $102,4.



Según fuentes oficiales, el Presupuesto 2021 busca una "estabilización macroeconómica", a través de la "recuperación económica con un esquema de política fiscal expansiva y un Estado que cumple un rol fundamental para proteger a los sectores más vulnerables, incentivar el mercado interno y potenciar un crecimiento de la producción y de las exportaciones. Ejes esenciales para que nuestro país pueda sostener el crecimiento".



Además, apunta a la "sostenibilidad fiscal", que requerirá de esfuerzo consistente para lograr un equilibrio fiscal compatible con un crecimiento inclusivo.



Entre sus objetivos, desde Economía destacan la construcción de un modelo de desarrollo sustentable en términos económicos, sociales y políticos que reúna en simultáneo 5 condiciones estructurales: inclusión, dinamismo, estabilidad, federalismo y soberanía.



Los principales supuestos macroeconómicos del Presupuesto 2021



La ley contempla un déficit primario del 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI), una recuperación robusta de los ingresos públicos, y un crecimiento estimado de 5,5%.



Además, prevé que la tasa de inflación se ubique en el orden del 29%, con un dólar en torno a los $ 102, 4 al 31 de diciembre de 2021.



Los ingresos públicos mostrarán una recuperación robusta, con un Estado con un rol activo en el proceso de reconstrucción.



El gasto primario real crecerá respecto a 2020 sin las erogaciones extraordinarias por COVID-19 (+7,6% i.a. en términos reales) y respecto a 2019 (+10,1% i.a. en términos reales).



Otros de los pilares del Presupuesto 2021 son que contiene prioridades estratégicas como la reactivación productiva, la generación de empleo, el apuntalamiento de las capacidades de innovación de las y los argentinos, el fortalecimiento de la educación y la salud. Pero además, por primera vez en la historia argentina, el Presupuesto incorpora la perspectiva género y diversidad.