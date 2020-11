La zona de sequía ya ocupa buena parte del territorio entrerriano

Entre viernes y sábado de la semana pasada, se observaron precipitaciones en Entre Ríos. Los mayores registros se tuvieron lugar sobre el noroeste provincial, mientras que el resto "sólo recibió aportes menores, con lo cual se consolida el patrón deficitario con tendencia a cerrar con lluvias pobres el tercer mes de la primavera", indicaron desde la Bolsa de Cereales.



En ese marco, sostuvieron que "el aumento del área que para el balance hídrico califica como sequía, no puede sorprender. Posiblemente haya diferencias zonales respecto del avance que presenta la sequía. Sin embargo la coyuntura de gran escala avala a pensar que esta situación es la que tiende a predominar".



La entidad agraria sostuvo que la situación es "estresante hídricamente para los maíces que ya llevan dos meses implantados y para las sojas que pudieron sembrarse desde finales de octubre. Seguramente los suelos que venían más secos han quedado a la espera de nuevas lluvias para completar la intención de siembra".



Actualmente la necesidad de precipitaciones en todo el territorio provincial se ubica en torno de los 100 milímetros para las próximas dos semanas. Sin ese nivel de precipitaciones, "las reservas seguirán por debajo de los niveles adecuados. Esto no implica que las condiciones no experimenten mejoras con acumulados inferiores, pero el hostigamiento sobre el nivel de reservas estará latente".



Con los acumulados de lluvia actuales y aún si llueve bien la semana próxima seguramente no se lograrán los valores normales. Es decir "el trimestre de primavera cerrará con una provisión de agua que ya puede calificarse de muy pobre, un contexto que resultó muy ajustado para la floración de trigo, salvo excepciones en áreas reducidas". Por otra parte, la siembra no ha podido avanzar al ritmo que debería haber avanzado.



Finalmente, desde la Bolsa de Cereales de Entre Ríos alertaron que "no se puede proyectar el próximo bimestre bajo un escenario climático totalmente distinto al presente. Lo más probable es que continuemos con deficiencias pluviales, las cuales alternarán con mejoras temporarias".