Subió el dólar "blue" y llegó a $171: el Banco Central vendió u$s50 millones

El dólar blue saltó hoy a un máximo histórico de $171 en la city, mientras las cotizaciones financieras experimentaron un fuerte aumento y el Banco Central vendió en torno a u$s 50 millones en una jornada con renovadas presiones cambiarias.El miércoles el dólar paralelo había retomado la tendencia alcista, al ganar $1 y operar a $167.Este jueves, subió por segundo día consecutivo al trepar $4 con relación al día anterior y llegar así a un récord de $171.En el sector mayorista, la moneda norteamericana avanzó sólo un centavo, hasta $77,47.Tras los últimos movimientos, la brecha cambiaria creció a 120,7 por ciento.Según estimaciones del mercado, el Banco Central terminó con un balance diario negativo de u$s 50 millones en su intervención.Operadores indicaron que el volumen negociado en el segmento de contado se ubicó en u$s 260,558 millones.El contado con liquidación llegó a superar los $170, pero luego recortó la ganancia.En ese escenario, la cotización de la operación que surge de la compra y venta de bonos o acciones con el fin de hacerse de dólares y depositarlos fuera del país, escaló $3,69, a $167,46.El dólar bolsa, una operación similar a la del "contado con liqui", pero dentro del país alcanzó un récord de $155,94, tras sumar $5,66.En tanto, la divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, terminó a $76,77 para la punta compradora y a $82,993 para la vendedora.Con esos valores sumados al recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" fue ofrecido $136,93, siete centavos más que el miércoles.Según un informe elaborado por la consultora Pablo Adreani & Asociados, a partir de la decisión del Gobierno de bajar las retenciones a las exportaciones de soja, el sector agroindustrial exportador registró "volúmenes inusualmente altos" durante la primera semana de octubre.En los siete días hábiles de octubre posteriores a la entrada en vigencia del nuevo nivel de retenciones, los productores entregaron en los puertos 14.587 camiones de soja, por un volumen de carga total de 656.426 toneladas.