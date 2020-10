El dólar "blue" cortó la racha alcista y subió el contado con liquidación

El dólar blue cortó hoy una racha alcista, aunque apenas bajó un peso tras once jornadas al alza, mientras las cotizaciones financieras continuaron en suba y la brecha cambiaria superó el 103 por ciento.La merma de $1 en el billete negociado en el circuito financiero informal de la city se dio luego de haber escalado $9 el viernes último, cuando llegó a un récord de $167.Si bien la divisa retomó la tendencia negativa, desde que se profundizó el cepo cambiario, el 15 de septiembre último, acumula un incremento de $36.En medio de la persistente presión en las "cuevas" porteñas, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, remarcó que el blue es "especulativo"."El dólar blue es un dólar paralelo y nosotros no tenemos mucho para opinar sobre eso. Es un dólar especulativo. La economía no se rige por ese dólar. La economía argentina se rige por el dólar oficial", sostuvo el funcionario nacional.En el sector mayorista, el tipo de cambio sumó 28 centavos y terminó este martes a $77,43.De acuerdo con operadores, el volumen negociado en el segmento de contado fue de u$s 241 millones.Fuentes el Banco Central indicaron a la agencia NA que el organismo terminó con un balance neutro en su intervención diaria.En tanto, las cotizaciones financieras volvieron a mostrar un marcado ritmo ascendente tras el fin de semana largo.El contado con liquidación, que surge de la compra y venta de bonos o acciones con el fin de hacerse de dólares y depositarlos fuera del país, trepó casi 2 por ciento y llegó de ese modo a $157,80.Así, la brecha cambiaria con el mayorista se posicionó en 103,8 por ciento.El dólar bolsa, una operación similar a la del "contado con liqui", pero dentro del país, sumó 1,6 por ciento, hasta los $145,67.La divisa para ahorro, según los promedios informados por el Banco Central, terminó a un promedio de $76,691 para la punta compradora y a $82,925 para la vendedora.Con esos valores sumados al recargo del impuesto PAIS y el nuevo tributo que puede ser deducible a futuro de Ganancias y Bienes Personales, el dólar "solidario" fue ofrecido a $136,81, treinta centavos más que el viernes.