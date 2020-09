En octubre, habrá vuelos diarios entre Argentina y Estados Unidos

Durante el mes de octubre, habrá vuelos diarios entre la Argentina y los Estados Unidos. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizó a la compañía American Airlines a realizar vuelos diarios entre Miami y Ezeiza, que comenzarán a partir del 7 de octubre."Estamos sumamente entusiasmados con esta noticia, ya que seremos la única aerolínea conectando a Argentina con los Estados Unidos diariamente", informaron desde la empresa. Con todo, se trata de vuelos especiales, porque aún el Gobierno no anunció el regreso de las operaciones regulares.Sin embargo, las autoridades de los Estados Unidos no tienen restricciones para el ingreso de argentinos por la pandemia, más allá de los requisitos habituales que son la visa correspondiente y contar con un pasaje de regreso.Más allá de que no hay una fecha oficial para la vuelta de los vuelos regulares, durante septiembre la ANAC autorizó cerca de 80 vuelos internacionales entre la Argentina y destinos en la región, los Estados Unidos y Europa. Con todo, desde el Ministerio de Transporte aseguran que aún siguen trabajando para que se puedan reanudar las operaciones el mes próximo y no descartan que pueda haber alguna acción administrativa que levante la suspensión.La compañía Aerolíneas Argentinas también volará en octubre a los Estados Unidos. Su programación de vuelos especiales para octubre incluye dos vuelos semanales a Madrid y dos vuelos semanales a Santiago de Chile, cuatro frecuencias semanales a Miami y tres vuelos al mes (uno cada 15 días) a Nueva York. También hay cuatro vuelos semanales a San Pablo, en Brasil. Y vuelos a Lima (tres mensuales) y Asunción (dos mensuales).En el cronograma de octubre de la compañía de bandera, no hay vuelos previstos a Rio de Janeiro, Roma, Cancún, Punta Cana, Bogotá, Montevideo, Punta del Este y Santa Cruz de la Sierra. "Los vuelos especiales se programan cuando hay una demanda aceptable. Los destinos que no se programaron es porque hay restricciones en el país de destino o porque tienen muy poca demanda", explicaron desde la compañía.Por ejemplo, San Pablo, en Brasil, es más demandado que Rio de Janeiro. Mientras que dos destinos que tienen una alta demanda ?los aviones salen llenos? son Madrid y Miami.