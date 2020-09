La región pampeana lideró las exportaciones en medio de una baja generalizada

Las exportaciones del primer semestre sufrieron bajas interanuales del 25,7% en la región Patagonia, 11,2% en la Pampeana, 3,4% en el Noreste (NEA), 2,8 en la de Cuyo y también 2,8% en la del Noroeste (NOA).



La provincia de Jujuy mostró la mayor caída interanual, del 45,2%, mientras que La Pampa fue la que más creció, con 25,7%, en la misma comparación.



El informe sobre el Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) registra que la región Pampeana lideró las exportaciones con u$s 20.626 millones que representaron el 75,5% de las ventas totales al exterior.



La región Patagonia se ubicó en el segundo lugar con u$s 2.369 millones y 8,7% de participación en las exportaciones totales, seguida por las del Noroeste (NOA), con u$s 1.605 millones, que representó el 5,9% de la balanza comercial.



El cuarto lugar fue ocupado por las exportaciones de la región Cuyo, que sumaron u$s 1.582 millones y representaron 5,8% del total y por último la del Noreste (NEA), que llegaron a u$s 563 millones de dólares, que representaron el 2,1% de las ventas al exterior.



En el primer semestre las exportaciones de productos primarios con un total de u$s 9.333 millones y una mejora interanual del 14,1% fueron las únicas que crecieron respecto de igual período del año anterior.



Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario totalizaron u$s 10.449 y cayeron un 8,4%, las de origen industrial sumaron u$s 5.882 y registraron una baja interanual del 34,6% y las de combustibles y energía alcanzaron a los u$s 1.672 millones y cayeron 24,2%.